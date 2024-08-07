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В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»

7 августа 2024 11:40
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В Штабе общественной поддержки развеяли мифы о «цифровом рубле»
Многие издания пугают россиян тем, что скоро пенсии будут выплачиваться цифровыми рублями. Разобраться в том, что такое «цифровой рубль» на площадку Штаба общественной поддержки пригласили экспертов, предпринимателей, финансистов и ... пенсионеров.
 

Более половины жителей самарского региона считают цифровой рубль важным экономическим прорывом, который не только обезопасит россиян от мошенников, но и упростит жизнь. Но не все россияне готовы к подобным нововведениям.

«Люди пожилого возраста, особенно в небольших городах, предпочитают держать деньги в наличной форме, потому что им сложно осуществлять переводы и платежи по банковским картам или они не умеют пользоваться банковскими приложениями на смартфонах», - уверены участники лекции «Рубль  2.0» в Самаре.

Нужно максимально информировать жителей региона, а особенно пожилых людей о подобном нововведении, уверены в Штабе общественной поддержки, и готовы это сделать вместе с активистами партпроектов «Цифровая Россия» и «Старшее поколение».

О там, что такое цифровой рубль, как работает криптовалюта и зачем «тапают» хомяка, рассказала жителям областной столицы аналитик компании «Открытый код», активист партийного проекта  «Цифровая Россия» и помощник координатора проекта Изабелла Мельник. Кроме того, участники лекции узнали, когда заработает цифровой рубль, зачем его вводят и как его можно будет использовать.

«Цифровой рубль — это электронный аналог обычного рубля, совмещающий свойства наличных и безналичных денег. По задумке Центробанка, цифровой рубль станет новым, третьим вариантом российской национальной валюты. Банк будет контролировать выпуск и общее количество цифровых денег. Счета в цифровых рублях будут храниться не в отдельных коммерческих банках, а на серверах. Сфера практического применения - достаточно обширна», - рассказала Изабелла.

«Подробно разобрали что такое цифровая валюта и что такое цифровой рубль, узнал для себя много нового. Считаю, что такие образовательные мероприятия очень нужны. Возможно, стоит проводить в двух вариантах: онлайн для тех, кто ограничен по времени, но очень интересуется этой темой,  и оффлайн - для людей старшего возраста, чтобы они смогли неторопливо все изучит и задать все интересующие вопросы», - уверен участник мероприятия Иван.

Теги: Единая Россия

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