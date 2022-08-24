В школе села Красный Яр завершается капремонт

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В преддверии нового учебного года оценить качество выполненных работ в учебном заведении пригласили педагогов, родителей и самих ребят.

Пока школьники из села Красный Яр были на каникулах, все три месяца в школе не прекращался капитальный ремонт, который преобразил привычные школьные помещения.

«Заметно преобразился фасад здания, полностью отремонтировали коридоры на всех трех этажах, лестничные пролеты, санузлы. Закупили новую мебель и оборудование. Частично благоустроили пришкольную территорию», - рассказала директор Красноярской школы, член местного политсовета партии «Единая Россия» Светлана Жаднова.

В преддверии нового учебного года оценить качество выполненного капремонта руководство в школу пригласили представителей педагогического коллектива, родительской общественности и самих ребят.

«Я работаю в этой школе с 1992 года, и нынешние перемены могу без преувеличения назвать колоссальными. Каждый педагог знает, что успешность ребенка во многом зависит от образовательной среды. После ремонта в классах стало светло, тепло, уютно. Я уверена, что дети, которые придут в школу 1 сентября, будут просто в восторге»,- уверена учитель начальных классов Елена Кириллова.

«Мне очень приятно видеть, как преображается моя родная школа, где когда-то училась я, а теперь учится и моя дочь – десятиклассница, - отметила она. – Просторные, светлые, красивые коридоры, интерьеры, выдержанные в едином стиле для каждого этажа, грамотные цветовые решения, безопасные напольные покрытия на лестницах – все это повышает настроение и у педагогов, и у ребят», - представитель родительского комитета Оксана Блюдина тоже высоко оценила результаты работы.

Созвучным оказалось и мнение самих школьников. Ребят впечатлили яркие краски и необычные интерьерные решения, а многие ждут с нетерпением, когда усядутся за новые, удобные парты.

Новый учебный год в обновленной школе начнут почти тысяча юных жителей Красноярского района.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на съезде "Единой России". Её реализацию закрепили в Народной программе партии. Программа капремонта школ - совместный проект Министерства просвещения РФ и партии "Единая Россия».



