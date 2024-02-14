В Самарском регионе продолжаются уроки по информационной безопасности для старшего поколения

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«Смартфон-кафе» в областной столице открылось в октябре прошлого года при поддержке активистов проекта "Старшее поколение" партии «Единая Россия».

Самарчанки Маргарита Петровна, и Наталья Павловна – уже активные пользователи гаджетов и потсоянные посетительницы «Смартфон-Кафе». Понемногу вникают в тонкости мобильного банка и учатся писать сообщения в мессенджерах. Родственники одобряют стремление освоить телефонную грамотность, но не всегда удобно отрывать их по каждому вопросу, рассказывают женщины.

На встречу с «цифровыми волонтёрами» в «Смартфон-Кафе» многие пенсионеры пришли уже с вопросами и надеются, что ребята помогут найти на них ответы.

Как не стать жертвой телефонных мошенников, об этом пожилым людям рассказывают в первую очередь активисты «Молодой Гвардии Единой России» и молодёжного правительства региона.

Люди преклонного возраста – наиболее уязвимая категория для кибер-аферистов, именно они чаще всего становятся жертвами обмана.

«Это сегодня крайне важная тема. Мы говорим об активном долголетии для пожилых, пенсионеры хотят как можно дольше оставаться включёнными в социум, причём здесь ещё идёт речь и о безопасности, поэтому такое общение продвинутых пользователей с аудиторией серебряного возраста полезна», - отметила региональный координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Самарской области, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Марина Антимонова.

В «Смартфон-кафе» молодые активисты просто и понятно объясняют, как с помощью телефона решать вопросы через Госуслуги, как оплатить коммуналку, не вставая с дивана, отправить любимому внуку сообщение в мессенджере или найти полезную информацию в Интернете.

Напомним, что консультации по личной информационной безопасности для людей серебряного возраста организованы при содействии активистов партийного проекта «Старшее поколение» в Самарской области. Волонтёры «Единой России» и IT-специалисты проводят мастер-классы для старшего поколения по использованию мобильных телефонов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"