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В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму

17 июня 2021 12:57
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В Самарской области пройдет неделя тематических приемов, посвященных внутреннему туризму.

С 21 по 25 июня можно получить ответ на вопросы о летнем оздоровительном отдыхе взрослых и детей от экспертов отрасли и депутатов «Единой России».

Тема развития внутреннего туризма и поддержки туристической отрасли находится в зоне приоритетного внимания партии. Пандемия заставила совершенно по-новому посмотреть на вопросы отдыха граждан внутри России. Существенно вырос спрос на отдых и путешествия по нашей стране. 

Действующие сегодня меры поддержки — например, «туристический кешбэк», — пользуются популярностью у людей. В приоритете — развитие детского отдыха, чтобы он стал доступен для всех семей. Но вопросов о детском оздоровительном отдыхе, о санаторно-курортном лечении и возврате денежных средств за несостоявшийся отдых по-прежнему – значительное количество.

С 21 по 25 июня 2021года в Региональной общественной приемной Председателя партии в Самарской области и Местных общественных приемных будет проводиться неделя приемов граждан по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха.

Участие в Неделе примут эксперты туристической отрасли, представители туроператоров региона, профильного министерства, депутаты всех уровней фракции «Единая Россия».

Традиционно центральной площадкой для проведения тематических приемов по вопросам внутреннего туризма станет Региональная общественная приёмная. Приемы пройдут дистанционно, в онлайн-формате. 

Вопросы принимаются ежедневно с 21 по 25 июня 2021 года с 10:00 до 17:00. по телефонам: 8(846) 260-18-18, 8-937-100-35-25.

Можно отправить вопрос на электронную почту: op@samara.er.ru.  или воспользоваться формой обратной связи и оставить обращение на сайте http://rop63.ru.

В рамках Недели приемов граждан, 25 июня, пройдет Всероссийский Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

Напомним, что ранее председатель партии Дмитрий Медведев озвучил ряд предложений «Единой России» по направлению внутреннего туризма, выработанных совместно с экспертным сообществом. Одно из них касалось обновления федерального закона «Об основах туристской деятельности», который был принят еще в 1996 году. В партии предложили переориентировать его под нужды внутреннего туризма и закрепить единые правила, по которым будут строиться объекты туристической инфраструктуры.

Теги: «Единая Россия» внутренний туризм летний отдых

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