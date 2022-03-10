В Самарской области «Единая Россия» запускает акцию «Zащитникам Отечества»

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Любой житель региона может поддержать российских военных, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Написать письмо или отправить рисунок нашим военным, которые сейчас находятся на Украине, может любой желающий. «Единая Россия» берет на себя задачу обеспечить доставку сообщений тем солдатам и офицерам, которые участвуют в миротворческой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины

Письма могут быть в любом формате - на бумажном носителе, в электронном формате, детские рисунки и плакаты.

Электронные письма можно отправить на адрес ea.nechaeva@samara.er.ru, а письма на бумажном носителе, рисунки и плакаты принимаются по адресу Региональной общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г. Самара, ул. Революционная, 107, а также по адресам местных общественных приемных Партии с пометкой «Защитникам Отечества».

Активисты волонтерского центра партии оформят письма, распечатают их электронные версии и отправят по месту несения боевой службы российских военных.

«Защитники рубежей нашей страны нашей Родины сейчас нуждаются в поддержке. Письма от земляков и соотечественников поднимут боевой дух наших воинов. Им нужны теплые слова, слова поддержки и пожелания скорейшего возвращения от простых россиян», - отметили в Самарском региональном отделении «Единой России».