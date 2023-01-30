В самарской гимназии № 3 открыли "Парту героя" в память о земляке-герое СВО

255

Открытие парты, посвящённой защитнику Родины, участнику СВО, старшему лейтенанту Ивану Фролову, объединило волонтёров, школьников, педагогов и родителей героя. Теперь здесь отражён его такой короткий, но героический жизненный путь, завершившийся 15 марта 2022 года.

Директор самарской гимназии № 3, координатор партпроекта «Новая школа», депутат фракции «Единая Россия» Светлана Ильина была одним из педагогов Ивана.

«Для меня эта история очень личная. Когда в 2007 году я была назначена директором гимназии №3, Ваня переходил в 5 класс. Он всегда стремился к знаниям. Был таким светлым, чистым, наивным. Знаете, если есть эталон или образ «идеального ученика», то это как раз наш Ваня. Он был не только «любимчиком учителей», но и душой компании среди ребят. Он задавал тон в классе: у них модно было хорошо учиться, быть готовыми к урокам, приходить с выполненными домашними заданиями», - вспоминает Светлана Сергеевна.

Ивану удавалось успешно совмещать учёбу в гимназии и музыкальной школе с занятиями дзюдо. Потом было поступление в Рязанское высшее военное училище, освоил рукопашный бой, достиг мастерства в прыжка с парашютом и глубоководном погружении.

Участвуя в СВО, старший лейтенант Фролов совершил целый ряд героических поступков: помогал раненым товарищам, вывел подразделение из-под миномётного огня противника, обезвредил противотанковые мины, а попав в окружение в здании общежития "Азовстали", вместе с бойцами пытался вывести мирных жителей и раненых из осаждённого здания. И даже сам получив тяжёлые ранения, остался верен воинскому долгу до конца.

Среди наград Ивана Фролова - медали "За службу в спецназе" и "Ветеран боевых действий", нагрудный знак "За службу на Кавказе". Уже посмертно Ивану присвоены орден Мужества и медаль "За воинскую доблесть" II степени.

В церемонии открытия «Парты героя» приняли участие родители героя, учащиеся и педагоги гимназии, многие из которых хорошо помнят Ивана Фролова. Присутствовал там и депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской Думе, а теперь доброволец СВО и заместитель командира батальона по военно-политической работе Дмитрий Холин.

«У него был выбор - либо отвлечь огонь от подразделения, под которым они оказались, под миномётным обстрелом, либо же спасаться самому. Он выбрал первое, дав жизнь своим солдатам, и фактически вызвал огонь противника на себя. В результате это подразделение смогло не только выполнить поставленные задачи, но и сохранить жизни военнослужащих», - рассказывает Дмитрий Холин.

Теперь сидеть за "Партой героя" будут школьники, которые имеют успехи в учёбе и принимают активное участие в жизни гимназии.

Напомним, что «Парта героя» - это образовательный проект партии «Единая Россия», цель которого создание условий для формирования у детей уважительного отношения к истории Отечества и героическому прошлому нашей страны. Всего в школах страны открыто уже более 10 тысяч парт, посвящённых героям различных войн и военных конфликтов, выдающимся спортсменам и деятелям культуры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

.