В Самаре состоялось заседание Ассоциации законодателей ПФО

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Во вторник, 4 июня, в Самаре состоялось 72-е заседание Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

В его работе приняли участие координатор Ассоциации законодателей ПФО, председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков, депутаты Государственной Думы, сенаторы Российской Федерации, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, руководители региональных парламентов Поволжья, председатели молодежных парламентов при законодательных органах госвласти субъектов ПФО. Заседание было посвящено рассмотрению вопросов взаимодействия власти и общества, а также повышения инновационной активности регионов.

Открывая заседание, Евгений Люлин отметил важность участия в заседании нового руководителя Самарской области Вячеслава Федорищева. «От всех законодателей Приволжского федерального округа желаем вам успешной работы на этом непростом участке, сложном, и в то же время в удивительно красивом регионе, который очень многое олицетворяет в нашем Приволжском федеральном округе. Надеемся, что все у вас получится, а законодатели будут вам поддержкой, и не только законодатели Самарской области», — обратился он к врио губернатора.

Вячеслав Федорищев поприветствовал участников, отметив, что участие в таком значимом событии, как заседание Ассоциации законодателей субъектов ПФО, большая честь. Он подчеркнул: в Самарской области сильные традиции парламентаризма, работоспособная, деятельная Губернская Дума. «Ее работа заметна не только жителям региона, но и также на федеральном уровне, — сказал глава региона. — Активно работают депутаты Государственной Думы, сенаторы. Все включены в жизнь городов, муниципальных парламентов. Это все говорит о том, что в этой сфере работают люди неравнодушные, профессиональные, искренне заинтересованные в улучшении качества жизни в нашем регионе».

Руководитель области отметил, что сегодня перед всеми органами власти, в том числе перед законодательной, стоят очень серьезные цели и задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным в недавнем Послании, а также в новом майском Указе о национальных целях развития страны. Их безусловное выполнение – приоритет всех уровней власти. «В своем Послании Глава государства подчеркнул, что выполнение всех намеченных планов прямо зависит от наших солдат, офицеров, добровольцев – всех военнослужащих, которые сейчас сражаются на фронте. Поэтому все наши мысли, управленческие действия, наши помыслы рассматриваются с точки зрения того, как мы способствуем успешному выполнению задач специальной военной операции», — сказал Вячеслав Федорищев.

Добиться опережающего экономического развития округа, каждого региона, в том числе и Самарской области, будет вкладом в достижение поставленных Президентом целей, считает руководитель области. Вячеслав Федорищев оценил актуальность повестки заседания Ассоциации — вопросов инновационного развития, сохранения земельных ресурсов, взаимодействия органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества в решении вопросов местного и регионального значения.

Он также поздравил участников с 30-летием Самарской Губернской Думы. «Крайне важно быть на связи с региональным парламентом, получать важнейшую информацию о происходящих процессах в регионе. Я знаю, что каждый депутат, который сейчас работает, каждый ветеран этого большого важного движения на связи с жителями, каждый переживает сердцем и душой за то, как развивается родной край. Это не переоценить», — сказал он. По словам руководителя региона, встречаясь с своими теперь земляками – жителями Самарской области, он уже не раз слышал благодарности в адрес депутатов за помощь. «Я хотел бы пожелать лично вам, Геннадий Петрович, всем депутатам, чтобы эта работа не останавливалась, продолжалась так же целеустремленно, открыто, — обратился он к председателю Самарской Губернской Думы Геннадию Котельникову. — Я лично обещаю и все Правительство Самарской области будет способствовать этой большой работе, вместе с вами ее вести».

В ходе рассмотрения вопроса о взаимодействии органов власти с жителями муниципальных образований и институтами гражданского общества регионов при решении вопросов местного значения с докладом выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Буренков. Он дал оценку деятельности органов МСУ и обозначил направления работы, в которых есть резервы для повышения социального самочувствия и уровня доверия людей местной власти. В числе таких направлений – совместное развитие территорий и создание комфортной среды для жизни посредством реализации государственных и региональных программ, а также различных форм участия граждан в решении локальных проблем (через ТОСы, институт старост, самообложение граждан и др.). Органы МСУ должны максимально вовлекать жителей в отбор проектов, опираясь на общественный контроль за их реализацией и получение обратной реакции по достигнутому эффекту.

Еще одно направление для местной власти, где требуется качественный рост, – повышение информационной открытости институтов управления, внедрение практик обратной связи через муниципальные центры управления, которые создаются по поручению Президента России Владимира Путина. Сегодня в ПФО в разных формах создано 132 МЦУ в четырех регионах: Пермском крае, Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях. Приняты решения о создании МЦУ в Удмуртии и Пензе. Игорь Буренков рекомендовал распространить такой формат коммуникации с жителями и в других регионах ПФО, тем более что «система, созданная на платформах обратной связи Центров управления регионами АНО «Диалог», доказала свою эффективность: в 2023 году отработано 1 млн 200 тыс. обращений, и их количество ежегодно растет». В регионах ПФО главы регионов и муниципальных образований через соцсети успешно ведут прямой диалог с жителями, информируют о принятых решениях, поэтому общее число подписчиков их страниц превышает 4,5 млн пользователей. По мнению заместителя полпреда, депутаты должны перенять опыт представителей региональных органов власти и местного самоуправления по взаимодействию с жителями через личные страницы в социальных сетях.

Игорь Буренков отметил также важность традиционных форматов коммуникации – встречи с людьми, личные приемы, прямые эфиры, публичные слушания, общественные обсуждения, отчеты местных глав перед жителями и др.

Также в повестку заседания был вынесен вопрос о мерах поддержки инновационной деятельности на территории субъектов РФ Приволжского федерального округа. В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Президентом России, отмечается, что разработка и создание инновационной продукции – это ключевой фактор, определяющий конкурентоспособность экономики и достижение технологического суверенитета страны.

В ходе обсуждения этого вопроса председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников доложил о мерах поддержки инновационной деятельности в регионах ПФО. Игорь Буренков отметил, что округ сегодня лидирует по уровню инновационной активности в России. В регионах применяются различные формы стимулирования инновационной деятельности. Так, в 10 субъектах РФ ПФО действует 33 технопарка, создано четыре научно-образовательных центра мирового уровня, разработаны комплексные региональные программы научно-технологического развития.

Геннадий Котельников также ознакомил участников заседания с наработками Самарского региона в области инноваций. Ядро инновационной системы региона – технопарк «Жигулевская долина», который является региональным оператором Фонда «Сколково». На базе технопарка работает региональное представительство Фонда содействия инновациям. За 5 лет на поддержку инновационных проектов им было привлечено более 1 млрд 300 млн рублей. Только в прошлом году таких проектов было 63. В итоге в 2023 году технопарк «Жигулевская долина» занял 1-е место в Национальном рейтинге технопарков России. Успешной практикой в регионе является «единое окно» для инновационных предпринимателей, которое реализует региональный Центр инноваций. Самарский опыт включен в сборник лучших практик Ассоциации инновационных регионов России.

Кроме того, Инновационный фонд Самарской области проводит отбор инновационных проектов вузов. В 2023 году Инновационный фонд поддержал 24 таких проекта.

В ходе заседания парламентарии регионов Поволжья озвучили ряд предложений по дальнейшему совершенствованию механизма предоставления мер поддержки инновационной деятельности.

В завершение заседания состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Самарской Губернской Думой и Государственным Советом Чувашской Республики.

Фото: пресс-служба правительства СО