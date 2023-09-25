В Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Куйбышеве он проживал во время эвакуации с 1941 по 1943 год.
К 117-летию Дмитрия Шостаковича в Самаре возложили цветы к памятнику композитора 
Зрительский зал был заполнен. По завершению концерта, зрители аплодировали Волжскому хору, встав с мест.
Волжский русский народный хор выступил в Луганске
"В случае установления вины оператору связи грозит штраф".
ФАС России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов
Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.
Армен Бенян проверил, как идет строительство поликлиники в Смышляевке
С его именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области.
Традиционно мужской баскетбольный сезон в Самаре открыл турнир памяти Приматова
Счастливой обладательнице Карты в подарок досталась клубная футболка.
В Самарской области Карту болельщика оформили 63 тысячи человек
"Сегодня возглавляя регион, Дмитрий Игоревич понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях".
Депутат Госдумы Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора
Турнир года собрал более 600 спортсменов из 21 страны.
Гиревики Самарской области вернулись с медалями чемпионата мира 
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.15
0.11
EUR 102.25
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»

25 сентября 2023 16:39
206
Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте.

В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Главное – желание танцевать и общаться. Все остальное – дело техники. Молодогвардейцы радушно встречают гостей, регистрируют пары и провожают на мастер-класс.  

Здесь никто не скучает в одиночестве, участники разучивают и исполняют различные фигуры танца. Александр Марьянский признается, что сначала его уговаривали идти сюда. Спустя полгода активных занятий мужчина уже настолько втянулся, что агитирует друзей приходить танцевать.

«Это же общение в первую очередь, у меня уже есть постоянная партнёрша по танцам, сложился свой круг интересов, появились новые друзья. Я даже бабочку и фрак приобрёл, чтобы вальс танцевать», – делится пенсионер.

Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте, считает координатор партийного проекта «Старшее поколение», первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова.

«“Старшее поколение” – это проект, который объединяет в себе несколько разных задач. Одна из них – помочь людям возрастным сохранить активное долголетие, быть в центре живых, ярких, увлекательных событий. Этот проект соединяет не только людей, но и целые поколения. С людьми серебряного возраста активно работают волонтеры – молодогвардейцы, в живом общении они учатся уважительному отношению к старшему поколению, понимают, что человек ценен и значим в любом возрасте».

В Самарском регионе сегодня свыше 900 тыс. получателей пенсии, из них более 800 тыс. - пенсионеры по старости. Проект «Старшее поколение» помогает совместными усилиями сделать жизнь этих людей интереснее.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при содействии ДК «Заря» и танцевальной студии «Империя».  Присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В любой ситуации надо оставаться человеком, считает парламентарий. Особенно в тех случаях, когда дело касается животных.
25 сентября 2023, 17:10
Депутат Вера Попова проконтролирует ситуацию с котом, выброшенным из окна 8 этажа в Самаре
Депутат Вера Попова проконтроируеть ситуацию с котом, выброшенным из окна 8 этажа в Самаре Политика
391
Узнать о события на передовой и прифронтовых территориях студенты СамГМУ смогли «из первых уст».
22 сентября 2023, 17:44
Студенты СамГМУ  встретились с участниками СВО и волонтёрами
Узнать о события на передовой и прифронтовых территориях студенты СамГМУ смогли «из первых уст». Общество
679
В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку».
21 сентября 2023, 17:44
Активисты «Молодой Гвардии» из Самары плетут маскировочные сети для российских военнослужащих
В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку». Политика
663
В центре внимания
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
25 сентября 2023  17:58
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
662
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
251
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
279
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
266
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
327
Весь список