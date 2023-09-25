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В рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Самаре прошёл третий танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть».

Главное – желание танцевать и общаться. Все остальное – дело техники. Молодогвардейцы радушно встречают гостей, регистрируют пары и провожают на мастер-класс.

Здесь никто не скучает в одиночестве, участники разучивают и исполняют различные фигуры танца. Александр Марьянский признается, что сначала его уговаривали идти сюда. Спустя полгода активных занятий мужчина уже настолько втянулся, что агитирует друзей приходить танцевать.

«Это же общение в первую очередь, у меня уже есть постоянная партнёрша по танцам, сложился свой круг интересов, появились новые друзья. Я даже бабочку и фрак приобрёл, чтобы вальс танцевать», – делится пенсионер.

Танцы и общение - это то, что может сделать вечер незабываемым, изменить жизнь, благотворно сказывается на здоровье и душевном комфорте, считает координатор партийного проекта «Старшее поколение», первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова.

«“Старшее поколение” – это проект, который объединяет в себе несколько разных задач. Одна из них – помочь людям возрастным сохранить активное долголетие, быть в центре живых, ярких, увлекательных событий. Этот проект соединяет не только людей, но и целые поколения. С людьми серебряного возраста активно работают волонтеры – молодогвардейцы, в живом общении они учатся уважительному отношению к старшему поколению, понимают, что человек ценен и значим в любом возрасте».

В Самарском регионе сегодня свыше 900 тыс. получателей пенсии, из них более 800 тыс. - пенсионеры по старости. Проект «Старшее поколение» помогает совместными усилиями сделать жизнь этих людей интереснее.

Напомним, что мероприятие организовано при поддержке Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Старшее поколение» при содействии ДК «Заря» и танцевальной студии «Империя». Присоединиться к проекту может любой желающий независимо от возраста, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"