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В Самаре прошел мастер-класс по рисованию тигров

29 июля 2024 18:21
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Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Так творчески решили отметить Международный день тигра в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Познакомила  самарцев с техникой рисования больших кошек студентка Самарского художественного училища, мастер тату и преподаватель изобразительного искусства Маргарита.

«На мастер-класс пришло очень много взрослых людей, поэтому решили не концентрироваться  на правильной отрисовке животного, а сделать акцент на арт-терапию, получение удовольствия от самого процесса и релакс», - пояснила художница.

«Очень понравилось, что даже с нулевым опытом рисования можно было создать оригинальное изображение, которое раскрыло индивидуальность каждого участника, позволило проявить себя», - отметили участники МК.

Автор лучшей работы, сделанной на мастер-классе, получил футболку с логотипом Штаба общественной поддержки.

Все остальные работы сразу после мастер-класса появились  в выставочном пространстве Штаба  и в альбоме онлайн-конкурса «Рисуем тигра», который проходит 29, 30 и 31 июля в группе Штаба «В Контакте».  Автор работы, собравшей максимальное количество лайков,  получит  пригласительный на двоих в Самарский зоопарк, где сможет познакомится с тиграми лично. Итоги конкурса подведут 1 августа в 9.00.

«Впервые проводила мастер-класс на площадке Штаба общественной поддержки. Очень удобная локация, много места, хорошее освещение, есть все необходимое - и флип-чарт, и проектор. Запланировали провести еще несколько творческих мастер-классов:  по рисованию фантастических рыб восковыми мелками и акварелью, по созданию эко-коллажей и попробуем свои силы в рисовании комиксов», - рассказала о планах на будущее молодая художница, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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