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Два музея из Самарской области стали победителями федерального этапа конкурса «Военно-исторические диорамы»

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По итогам регионального отбора работы самарских музеев были направлены на федеральный этап и принесли региону победу и дипломантское звание.

Историко-краеведческий школьный музей «Наша память» школы № 1 села Обшаровка Приволжского района занял первое место в номинации «Лучший сельский музей» по Приволжскому федеральному округу. Музей Самарского государственного экономического университета вошёл в число дипломантов конкурса в номинации «Лучший музей образовательной организации высшего образования».

Всего в федеральный этап вышли 140 музеев из 73 регионов России. В двух номинациях — «Лучший городской музей» и «Лучший сельский музей» — 93 музея заняли призовые места по федеральным округам. На федеральный этап также прошли 6 музеев вузов.

Ранее в Самарской области подвели итоги регионального этапа конкурса. Всего на участие в нём было подано 62 заявки, 54 из которых были допущены к участию. По итогам регионального отбора работы самарских музеев были направлены на федеральный этап и принесли региону победу и дипломантское звание.

«Очень рад, что наши музеи достойно представили Самарскую область на федеральном уровне. Это результат большой, кропотливой работы школьников, педагогов, музейных сотрудников и всех, кто помогал собирать материал, восстанавливать детали и создавать диорамы. Искренне благодарю каждого, кто принял участие в конкурсе, за бережное отношение к истории своей Родины, за творческий подход и неравнодушие. Именно из такой вовлеченности и складывается живая память, которая передаётся от человека к человеку, из поколения в поколение. Поздравляю победителей и желаю удачи в народном голосовании!» — отметил координатор партпроекта «Историческая память» в Самарской области, председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

«От имени организаторов выражаю искреннюю благодарность всем за активное участие, стремление лучше узнать историю своей малой родины, творческий подход к воплощению исторических сюжетов. Ваша вовлеченность и командная работа, яркие творческие решения в созданных вашими руками диорамах сделали этот конкурс интересным и эмоционально насыщенным», — подчеркнул координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

Он также добавил, что в октябре стартует народное голосование, которое продлится до декабря. «Все желающие смогут увидеть военно-исторические диорамы участников конкурса, как они создавались, проголосовать за любые три конкурсные работы в каждой номинации. Победителей традиционно определят большинством голосов», — пояснил он, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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