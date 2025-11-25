В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин

104

27 ноября в Самаре состоится большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области.

Хотите разобраться в своем здоровье, узнать, как сохранить красоту и энергию, и получить советы от лучших врачей города?

Это не скучная медицинская конференция, а живое пространство, где вы сможете в неформальной обстановке пообщаться с врачами, задать свои вопросы и найти единомышленниц.

На форуме мы простыми словами поговорим о самом важном:

- Как современной женщине управлять своим здоровьем и энергией.

- Какие существуют действенные методы для сохранения красоты и молодости.

- Как разобраться в гормонах, правильном питании и профилактике возрастных изменений.

Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.

Спикерами мероприятия станут:

- руководитель амбулаторного отделения клиники IBC, врач-гинеколог, эндокринолог, нутрициолог, специалист УЗИ, специалист в области интегративной, превентивной и антивозрастной медициныврачи разных направлений Ольга Дегелева.

- эндокринолог, кандидат медицинских наук клиники Edengard Екатерина Ворожцова;

- главный врач Клиники доктора Чирковой, аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, трихолог, косметолог Мария Чиркова;

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач-акушер-гинеколог первой категории, врач ультразвуковой терапии клиники «Фортуна» Александра Казбергенова.

Ждем именно вас, если вы:

- Чувствуете, что пора заняться своим здоровьем, но не знаете, с чего начать.

- Хотите получить честные и понятные ответы от врачей, минуя очереди в поликлинике.

- Ищете способы быть красивой, энергичной и полной сил каждый день.

Место и время: 27 ноября, отель LOTTE (ул. Самарская, д. 110)

Участие бесплатное, но количество мест ограничено!

Зарегистрируйтесь сейчас по ссылке, чтобы гарантированно попасть:

https://project16921316.tilda.ws

Приходите на форум «Эволюция здоровья» — сделайте важный шаг к себе новой, здоровой и энергичной!

Флоум организован при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"