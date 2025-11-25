Я нашел ошибку
Региональный координатор партпроекта Александр Живайкин получил благодарность из рук секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева за активную работу и значительный вклад в развитие массового спорта.
Работа самарской команды партпроекта «Выбор сильных» признана на федеральном уровне
Знаковым событием стало обновление 18-километровой трассы «Осинки – Хворостянка» – Чагра – Марьевка в Хворостянском и Пестравском районах. Она ведёт к селу Марьевка – родине гвардии старшего лейтенанта Ивана Пенькова.
Завершили ремонт региональных дорог к малой родине Героев Советского Союза
Сейчас в школе постоянно занимаются 165 детей, только в первые классы в этом году поступили 38 ребят. В рамках национального проекта «Культура» для них было закуплено современное оборудование и музыкальные инструменты.
Госпрограмма в действии: в губернии после масштабной реконструкции открылась детская школа искусств
Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на совместной работе по укреплению экономики Самарской области, мобилизации доходов регионального бюджета и поблагодарил сотрудников налоговой службы за плодотворное межведомственное взаимодействие, эффективность к
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии УФНС СО
Губернатор поздравил студентов с заслуженными победами в своих номинациях и провел с ними содержательную беседу. Студенты рассказали о себе, своих проектах, планах.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с победителями конкурса «Студент года» в Самарской области
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин
В программе: спортивное программирование, Counter-Strike 2 5х5, Dota 2 5х5, Standoff 2 2х2 и MLBB 5х5 (онлайн-отбор), гонки дронов, лазертаг, Just Dance, FC26, Tekken 8 и многое другое.
Открыта регистрация на Кубок Губернатора Самарской области по компьютерному спорту среди студентов
Региональный форум «‎‎Мой бизнес 63» проводится областным минэкономразвития по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» и становится ключевой площадкой для развития малого и среднего бизнеса региона.
«Мой бизнес 63»: открыта регистрация на ежегодный форум для предпринимателей региона
В Самаре пройдет большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин

25 ноября 2025 15:44
104
Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.

27 ноября в Самаре состоится большой форум «Эволюция здоровья», созданный специально для женщин при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области.

Хотите разобраться в своем здоровье, узнать, как сохранить красоту и энергию, и получить советы от лучших врачей города?

Это не скучная медицинская конференция, а живое пространство, где вы сможете в неформальной обстановке пообщаться с врачами, задать свои вопросы и найти единомышленниц.

На форуме мы простыми словами поговорим о самом важном:

-   Как современной женщине управлять своим здоровьем и энергией.

-   Какие существуют действенные методы для сохранения красоты и молодости.

-   Как разобраться в гормонах, правильном питании и профилактике возрастных изменений.

Для вас выступят опытные врачи-эксперты: гинекологи, эндокринологи, косметологи и нутрициологи, и даже сомнологи. Они поделятся практическими советами, которые можно применять в жизни уже сейчас.

Спикерами мероприятия станут:

- руководитель амбулаторного отделения клиники IBC, врач-гинеколог, эндокринолог, нутрициолог, специалист УЗИ, специалист в области интегративной, превентивной и антивозрастной медициныврачи разных направлений Ольга Дегелева.

- эндокринолог, кандидат медицинских наук клиники Edengard Екатерина Ворожцова;

- главный врач Клиники доктора Чирковой, аллерголог-иммунолог, дерматовенеролог, трихолог, косметолог Мария Чиркова; 

- заместитель главного врача по акушерству и гинекологии, врач-акушер-гинеколог первой категории, врач ультразвуковой терапии клиники «Фортуна» Александра  Казбергенова.

Ждем именно вас, если вы:

-   Чувствуете, что пора заняться своим здоровьем, но не знаете, с чего начать.

-   Хотите получить честные и понятные ответы от врачей, минуя очереди в поликлинике.

-   Ищете способы быть красивой, энергичной и полной сил каждый день.

Место и время: 27 ноября, отель LOTTE (ул. Самарская, д. 110)

Участие бесплатное, но количество мест ограничено!

Зарегистрируйтесь сейчас по ссылке, чтобы гарантированно попасть:

https://project16921316.tilda.ws

Приходите на форум «Эволюция здоровья» — сделайте важный шаг к себе новой, здоровой и энергичной!

Флоум организован при поддержке партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

