В Самаре представили проект «Путевка в жизнь»

Подарить надежду тем, кто больше всех в ней нуждается. В Самаре прошла презентация проекта «Путёвка в жизнь». Этот проект для наставников и про наставничество, на территории региона он начал работу в октябре прошлого года и уже получил поддержку Правительства Самарской области и Фонда президентских грантов.

Автономная некоммерческая организация «Территория Добра» работает над поддержкой детей-сирот уже более 15 лет. Ежегодно свыше 1600 детей проходит через различные проекты и программы, направленные на формирование навыков общения и нравственных ценностей, рассказал директор и основатель АНО «Территория добра» Вячеслав Павлович.

«Основная задача проекта - это подыскать для ребёнка, подростка взрослого наставника, который бы ему помог социализироваться. Это обычная жизнь, с которой взрослый человек может познакомить ребёнка, который долгое время находился в детском учреждении», отметил Павлович.

Сейчас уже в проекте «Путевка в жизнь» сформировано 15 пар. Организаторы планируют расширять географию проекта и информировать о нём неравнодушных людей. Для успешной реализации требуются люди, желающие стать наставниками и партнёрами. Заполнить анкету на кандидаты в наставники или поддержать проект иначе, можно на сайте компании АНО «Территория добра.

В числе приглашённых гостей благотворительного вечера - бизнесмены и чиновники. Готовы помочь в реализации проекта и депутаты фракции «Единая Россия».

«Это обмен опытом, обмен мнениями и привнесение каких-то новых идей, каких-то новых проектов и каких-то новых приглашений для того, чтобы эта работа была ну полномасштабной такой. Вообще я считаю, что детей-сирот ни в городе, ни в нашей стране в принципе быть не должно», - уверен депутат думы г.о. Самара Вячеслав Звягинцев.

Напомним, что в Самарской области социально важные проекты активных людей поддерживают от идеи до ее реализации. На базе Самарского регионального отделения и местных отделений «Единой России» создано свыше 100 ресурсных центров, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги. Здесь помогают грамотно оформить заявку,оказывают консультационную и организационную поддержку.

В 2023 году Самарская область вышла в тройку лидеров и по числу победителей конкурса Фонда Президентских грантов, и по сумме выигранных грантов. В регионе в текущем году уже прошли 55 обучающих семинаров, где свыше 600 представителей некоммерческих объединений учились писать заявки на конкурсы президентских грантов.