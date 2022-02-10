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В Самаре добровольцы на личных авто помогают медикам добираться до пациентов

10 февраля 2022 10:37
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В Самаре добровольцы на личных авто помогают медикам добираться до пациентов

На износ сейчас работают не только врачи, но и служебный транспорт. Его иногда просто не хватает. 

В Самаре и Тольятти добровольцы Волонтерского центра доставляют врачей городских поликлиник до пациентов и помогают медикам привезти лекарства для тех, кто проходит лечение на дому.

 «Осмотр, сбор жалоб, направление, анализы, консультация, отдаем медикаменты, которые выделяются по бюджету», - перечисляют медики все, чем приходится заниматься ежедневно.

Так проходит каждый вызов врача на дом к пациенту с коронавирусом Объем работы - колоссальный. Одна только поликлиника городской больницы №7 на Мехзаводе обслуживает 29 000 пациентов. В день - до 350 вызовов. 

«На сегодняшний день, когда первичная система здравоохранения испытывает запредельные нагрузки, мы бы не справились, если бы нам не помогали с автомобильным транспортом. В день каждая бригада обслуживает от 20 до 40 вызовов. За одну смену с утра мы запускает только в одной поликлинике от 6 до 10 бригад на вызовы», - рассказывает главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова.

Десятки добровольцев волонтерского центра “Единой России” за рулем безвозмездно помогают врачам добраться до пациентов и доставить им лекарства.  

В их числе 19-летний Виталий Семенов. Несколько раз в неделю он на своей “десятке” возит бригаду по адресам заболевших. Юношу не испугал ни вирус, ни аномальные самарские снегопады.

«Было сложно ездить, много застревали, но все равно приезжали к пациентам и помогали им. Надо совершать добро ведь. Если каждый будет помогать тем, кто нуждается, мир станет лучше», - уверен автоволонтер Виталий Семенов.

«Волонтеры, и в первую очередь волонтеры партии «Единая Россия» пришли нам на помощь, и вместе с нами начали помогать людям. Особенно радует, что это молодежь. Много ребят, которые относятся к «Молодой гвардии Единой России», которые приходят и говорят: «Что мы еще можем сделать?». Вот это то поколение молодежи, благодаря которому мы можем говорить, что у нас с вами хорошее будущее», - отметила главный врач Самарской городской больницы №7 Анна Дубасова.

Напомним, что всего в помощь врачам региона фракциями «Единой России»  и Волонтерским центром Партии «откомандировано» более сотни автоединиц служебного и личного транспорта. Акция стартовала по инициативе главы региона, Секретаря Самарского регионального отделения Партии Дмитрия Азарова, который призвал мобилизовать все усилия в связи с новой волной коронавирусной инфекции.

Теги: Единая Россия

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