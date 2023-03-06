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В преддверии Международного женского дня Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих

6 марта 2023 18:22
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На встрече с Дмитрием Азаровым жены военнослужащих подняли вопрос о синхронизации своих отпусков на работе с отпусками мужей.

В понедельник, 6 марта, в преддверии Международного женского дня, губернатор Дмитрий Азаров встретился с женщинами – представителями женсоветов армейских подразделений, участницами проекта «Жены героев» и поздравил их с наступающим праздником.

Приветствуя участниц встречи, глава региона поблагодарил их за этот удивительный проект. «Родившись в ваших сердцах, сегодня он по всей территории страны завоевывает сердца все большего количества настоящих защитниц. Ваша любовь, ваша внутренняя, духовная сила вселяет уверенность и в ваших защитников Отечества», — отметил он.

Напомним, проект «Жены героев» был инициирован женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии, который возглавляет Екатерина Колотовкина, и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона. Фотовыставка проекта, посвященного женщинам, чьи мужья сегодня защищают Родину, экспонировалась на площади Славы в Самаре и муниципальных образованиях области. Фотоальбом проекта губернатор по просьбе его участниц передал Президенту России Владимиру Путину.

«Как и обещал вам, фотоальбом вручил Президенту страны. Вы видели, как я его вручал, видела вся страна», — отметил глава региона. На сегодняшней встрече каждая участница также получила такой альбом в подарок от главы региона.

«На сегодняшний день 58 регионов нашей страны приняли участие в проекте. И это только начало. Свыше пяти тысяч фотографий поступило к нам на платформу. «Жены героев» у нас шагают по стране», — поделилась Екатерина Колотовкина. Она поблагодарила главу региона за поддержку бойцов и их семей: «Вы постоянно приезжаете на передовую, поддерживаете наших».

Кроме того, на встрече женщины получили возможность обсудить с губернатором волнующие их вопросы и высказать предложения. В частности, они предложили организовать в ряде территорий региона дополнительные пункты сбора гуманитарной помощи. Многие люди, включившись в движение помощи нашей армии — начав плести маскировочные сети, собирая и готовя к отправке гуманитарные грузы, заражают, по выражению участниц, своим позитивом других.

«Вам спасибо большое, что вы объединяете семьи военнослужащих. Как супругам кадровых офицеров вам более понятны тяготы и что такое — разлуку переживать, хотя я понимаю, что к этому в полной мере готовым быть и привыкнуть невозможно. Но в то же время есть уже такая внутренняя закалка. Спасибо большое, что вы помогаете и подсказываете, поддерживаете, вовлекаете в орбиту своих добрых дел по поддержке наших военнослужащих. Ваши слова – мудрые, добрые, поддерживающие, проникают в самое сердце», — поблагодарил он женщин.

Глава региона рассказал, что дополнительно к проекту «Возвращение», направленному на адаптацию вернувшихся со спецоперации бойцов, в области ведется работа над аналогичным проектом, посвященным защитникам Отечества, приезжающим в отпуск.

Напомним, глава государства особо акцентировал в Послании вопрос об организации 14-дневных отпусков каждые полгода для всех участников военной операции, в том числе военнослужащих и добровольцев.

Губернатор отметил, что вопрос об отпусках задают ему на каждой встрече с семьями военнослужащих. «Постараемся, чтобы это было организовано очень достойно», — подчеркнул он. Глава региона рассказал о планах предложить военнослужащим разные возможности для отдыха – посещение экскурсий, театров, отдыха в санатории, при необходимости – прохождения диспансеризации.  Он попросил женщин высказать свои предложения по организации этой работы. Одна из участниц встречи обратила внимание губернатора на необходимость синхронизировать отпуска жен военнослужащих с отпусками мужей.  «Спасибо, это главное. Очень правильный вопрос», — ответил Дмитрий Азаров. Все высказанные пожелания будут обсуждаться на специальной рабочей группе с участием представителей всех регионов Приволжского федерального округа.

«Мне кажется, что Дмитрий Игоревич, так же, как мы ценим его за помощь, в нас видит некую помощь и поддержку именно семьям военнослужащих. Потому что мы, как женсовет второй армии, являемся еще волонтерами комитета семей воинов Отечества. И многие женщины мобилизованных сейчас обращаются с вопросами. С помощью Дмитрия Игоревича у нас налажено взаимодействие с администрациями районов, с кураторами по социальным паспортам. Вопросы, которые к нам поступают и которые достаточно быстро можно решить, решаются оперативно. Там, где нужно чуть больше времени, – они нам тоже помогают», — поделилась впечатлением от встречи Екатерина, одна из участниц.

 

Фото:   прес-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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