Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
Тольяттинца с наркотиками задержали в автобусе
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
«Жигулевская Долина» и детский технопарк открывают демо-трек для детей
В Самарской области угнали такси с АЗС
В Самарской области угнали такси с АЗС
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарчанка, работающая фотографом, поблагодарила участкового за помощь
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
Самарской области нужны операторы станков с ЧПУ и специалисты по закупкам в Китае
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
В Самаре состоялся открытый показ фильма «Быть»: создатели раскрыли секреты со съемок
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Монтажник из Сызрани лишился более 2,5 млн рублей, поверив мошенникам
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Тольяттинское «Динамо» организовало соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.89
-0.54
EUR 79.51
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре» стартует 1 марта
Самарский зоопарк приглашает отметить День кошек
В 2023 году Джазовый оркестр Тольяттинской государственной филармонии отмечает 25-летие
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Кинельском районе отремонтировали сельскую библиотеку

1 марта 2023 09:52
91
В Кинельском районе отремонтировали сельскую библиотеку

Об обновлении помещения библиотеки попросили жители села Угорье и сами библиотекари, когда вносили свои инициативы в Народную программу «Единой России».

Библиотека села Угорье распахнула двери после капитального ремонта. Обновление уже оценила Нина Плотникова, которая проработала здесь библиотекарем 37 лет. Теперь это - современное учреждение культуры.

«Этому дому 50 лет. Как построили его, так и выделили для сельской библиотеки помещение. Очень давно требовался ремонт. Сейчас смотрю на все со слезами радости – такое помещение открылось светлое, красивое, современное! В библиотеке делали косметические ремонты, но таких масштабных работ – обновления буквально от пола до потолка, от дверей до сантехники – ранее не было», - отметила Нина Плотникова.

«Любое помещение, которое ремонтируется, обновляется, для жителей таких небольших поселков – всегда событие. И для нас это очень важно», - подчеркнул глава Кинельского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Жидков.

Жители Угорья уверены, что ремонт библиотеки - это только начало самых позитивных перемен в жизни родного поселка. 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эту программу «Единая Россия» реализует вместе с Министерством просвещения по Народной программе партии.
28 февраля 2023, 18:12
Андрей Турчак раскритиковал регионы за срыв сроков проведения капремонта школ
Эту программу «Единая Россия» реализует вместе с Министерством просвещения по Народной программе партии. Политика
372
В рамках партийного проекта «Старшее поколение» для горожан серебряного возраста проходит цикл семинаров, где учат здоровому и активному образу жизни.
28 февраля 2023, 14:04
Единороссы Новокуйбышевска - за активное долголетие
В рамках партийного проекта «Старшее поколение» для горожан серебряного возраста проходит цикл семинаров, где учат здоровому и активному образу жизни. Политика
313
Тренировка по кекушинкай-карате стала подарком ко Дню защитника Отечества для самарских волонтёров
23 февраля 2023, 11:26
Тренировка по кекушинкай-карате стала подарком ко Дню защитника Отечества для самарских волонтёров
Открытая тренировка состоялись по инициативе активистов партийного проекта «Детский спорт» в Самарской области. Политика
776
В центре внимания
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением. 
1 марта 2023  09:12
В России поменяли порядок проезда перекрестков с круговым движением
106
Ключевым вопросом заседания стало обеспечение безопасности объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
28 февраля 2023  19:29
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии в Самарской области
385
Мера поддержки по освобождению от транспортного налога дополнит принятые ранее решения по оказанию помощи гражданам, участвующим в СВО, а также их семьям.
28 февраля 2023  19:18
По инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области участники СВО освобождаются от транспортного налога
394
28 февраля 2023  18:26
Губернатор Дмитрий Азаров – о проекте закона об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024 и 2025 годов
401
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
28 февраля 2023  12:09
Самарская область вошла в топ-10 по количеству заявок, прошедших в лонг-лист третьего сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
1426
Весь список