В Кинельском районе отремонтировали сельскую библиотеку

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Об обновлении помещения библиотеки попросили жители села Угорье и сами библиотекари, когда вносили свои инициативы в Народную программу «Единой России».

Библиотека села Угорье распахнула двери после капитального ремонта. Обновление уже оценила Нина Плотникова, которая проработала здесь библиотекарем 37 лет. Теперь это - современное учреждение культуры.

«Этому дому 50 лет. Как построили его, так и выделили для сельской библиотеки помещение. Очень давно требовался ремонт. Сейчас смотрю на все со слезами радости – такое помещение открылось светлое, красивое, современное! В библиотеке делали косметические ремонты, но таких масштабных работ – обновления буквально от пола до потолка, от дверей до сантехники – ранее не было», - отметила Нина Плотникова.

«Любое помещение, которое ремонтируется, обновляется, для жителей таких небольших поселков – всегда событие. И для нас это очень важно», - подчеркнул глава Кинельского района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Жидков.

Жители Угорья уверены, что ремонт библиотеки - это только начало самых позитивных перемен в жизни родного поселка.