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В интересах людей: Дмитрий Азаров добился решения по пересмотру газовых расценок

18 апреля 2024 14:10
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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по ВДГО и ВКГО на территории региона.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу расценок на услуги по обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) на территории региона. В нем приняли участие руководство регионального УФАС, газораспределительных организаций, а также профильных ведомств Правительства региона.

«Увещевания закончились. Мы предупреждали все газораспределительные организации, что завышение цен приведет к негативным социально-экономическим последствиям. Да, федеральное законодательство не предусматривает полномочия регионов по тарификации этих услуг. Законы и подзаконные акты предусматривают принятие решений самими компаниями. Но мы вам говорили, что не надо будить лихо, не надо вести себя так, что это можно будет расценивать как злоупотребление правом. Не прислушались, приняли решения, которые обернулись серьезными последствиями. В первую очередь, финансовыми для граждан, проживающих на территории Самарской области. Для нас, безусловно, приоритет – защита интересов людей. Важно и обеспечение безопасности, и разумная оплата предоставляемых услуг. Исходя из интересов людей будем действовать, и действовать жестко», - отметил глава региона.

Глава региона отметил, что  в феврале после его обращения по данному вопросу и направления материалов в региональное УФАС было возбуждено административное дело. В результате проведенного анализа ведомство установило, что цены, которые были самостоятельно установлены газораспределительными компаниями, не являются экономически обоснованными. Всем организациям региональным УФАС вынесено предупреждение о необходимости до середины мая устранить выявленные нарушения и скорректировать цены на услуги. Дмитрий Азаров указал организациям на необходимость предоставить расчеты в правительство региона уже к 1 мая.

Глава региона подчеркнул, что до принятия решений по установлению новых расценок новые квитанции людям выставляться не должны. А там, где они уже оплачены – должен быть произведен перерасчет.

«Я хотел бы, чтобы ни одна газораспределительная организация не забывала об ответственности за безопасность. Самое главное – это жизнь и здоровье людей, - сказал Дмитрий Азаров. - Хочу еще раз поблагодарить самарское УФАС за внимательный, педантичный подход, профессиональные действия. Отдельно отмечу, что Самарская область первая среди регионов показывает пример по реагированию в данной ситуации. Надеюсь, такой подход сохранится при изучении представленных материалов экономического обоснования расценок», - резюмировал Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

Предельно регионом проведена работа и на федеральном уровне. Возможность определить цены самостоятельно, без какого-либо регулирования, газовикам позволили Федеральные методические указания, утвержденные приказом Минстроя РФ от 29.05.2023 № 387/пр. Когда при разборе ситуации в методике были выявлены несовершенства, по поручению губернатора 5 и 8 февраля 2024 года в адрес Министерства строительства РФ были направлены письма с предложениями по внесению изменений в методику. Позднее аналогичное обращение было направлено в ведомство и депутатами Государственной Думы РФ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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