В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 

Российские платформы полностью заменят видеохостинг YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе. Об этом 19 ноября заявил заместитель главы комитета Госдумы (ГД) по информполитике Антон Горелкин, пишут "Известия".

«YouTube в свое время, в 2010-х годах, пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды», — заявил он в интервью в рамках медиафорума Международного клуба народного единства на площадке ТАСС..

Депутат подчеркнул, что цифровой суверенитет требует значительных инвестиций и квалифицированных кадров, а понимание необходимости развития российских цифровых платформ пришло еще в 2014 году после введения первых санкций.