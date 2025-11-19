Я нашел ошибку
Главные новости:
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости.
Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Сегодня в 22.10 закроют переезд возле остановки «СОКБ имени Середавина» по улице Ташкентской
С выдачей документа о квалификации.
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 

19 ноября 2025 20:35
58
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».

Российские платформы полностью заменят видеохостинг YouTube на отечественном рынке в среднесрочной перспективе. Об этом 19 ноября заявил заместитель главы комитета Госдумы (ГД) по информполитике Антон Горелкин, пишут "Известия".

«YouTube в свое время, в 2010-х годах, пришел на наш рынок и занял доминирующее монопольное положение на рынке видеохостингов. Сегодня мы пытаемся исправить эту ситуацию, мы развиваем свои аналоги и уверены, что в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды», — заявил он в интервью в рамках медиафорума Международного клуба народного единства на площадке ТАСС..

Депутат подчеркнул, что цифровой суверенитет требует значительных инвестиций и квалифицированных кадров, а понимание необходимости развития российских цифровых платформ пришло еще в 2014 году после введения первых санкций.

Теги: Россия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при критическом сбое, учитывая в том числе машины, двигающиеся сзади.
17 ноября 2025, 19:50
Правительство России разрешило тестировать беспилотные грузовики без людей в салоне
Автономные грузовики должны уметь выполнять «манёвр минимального риска», то есть алгоритм действий, который позволяет безопасно остановиться при... Общество
423
Крайний раз российская национальная команда проиграла 14 ноября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
15 ноября 2025, 21:28
Первое поражение за четыре года: сборная России по футболу уступила сборной Чили - 0:2
Крайний раз российская национальная команда проиграла 14 ноября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с Хорватией. Спорт
1698
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
15 ноября 2025, 17:32
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой. Общество
1711
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
192
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
781
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1417
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
763
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
769
Весь список