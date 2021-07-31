В Безенчукском районе после ремонта открылась подстанция скорой помощи

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За поддержку медиков и обновление лечебных учреждений на селе выступает «Единая Россия».

В поселке Безенчук Самарской области 30 июля после капремонта открылась подстанция скорой медицинской помощи. Теперь в обновленном здании есть все для комфортной работы медиков.

С новосельем сотрудников подстанции поздравила председатель «социального» комитета Самарской Губернской Думы Марина Сидухина. Депутат подчеркнула, что создание благоприятных условий для работы и отдыха, забота о врачах и фельдшерах является приоритетом для «Единой России».

«В любое время, независимо ни от каких факторов, врачи «скорой» спасают жизни людей. Они входят в первый контакт с пациентом, при этом зачастую, находясь в группе повышенного риска. Медики скорой помощи - это не просто профессионалы, а люди, умеющие быстро принимать решения. Я желаю вам здоровья, удачи и благополучия. Спасибо за вашу работу», - отметила Марина Сидухина.

Штат подстанции в Безенчуке уже укомплектован. Здесь трудится 57 человек: два врача, 37 фельдшеров и 18 водителей. На дежурные сутки заступает четыре бригады. В автопарке учреждения находится четыре автомобиля скорой помощи, полностью укомплектованных современным оборудованием. В ближайшее время здесь ожидают поступления дополнительной техники. Автомобили «неотложки» будут обслуживать весь Безенчукский район.

Напомним, в Самарской области более двух миллиардов рублей запланировано в ближайшие года направить на поддержку здравоохранения. Среди них 1,1 миллиард рублей - на проектирование, реконструкцию, строительство, капремонт и оснащение новых лечебных учреждений. Об этом заявил губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Глава региона подчеркнул, что существенной поддержки на эти цели удалось добиться из федерального бюджета.

«Масштаба средств, которые сегодня вкладываем в систему здравоохранения в целом, масштаба объектов, которые мы одновременно строим, в постсоветский период точно не было никогда. Мы этого добились, понимая, что это жизнь и здоровье людей. Так будем действовать и впредь», - подчеркнул Дмитрий Азаров.