«Цифровая Россия» продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области

20 самарских школьников пришли на экскурсию в один из самых известных региональных офисов «Открытого кода», создающих программные продукты мирового класса.

На первой точке у ребят была возможность пообщаться с молодыми специалистами и узнать, с чего надо начать своё продвижение в IT-сфере. Представители компании дали индивидуальные советы молодым людям в зависимости от направления, которым они хотят заниматься в будущем.

Среди школьников многие нацелены на создание новых программ в сфере медицины, экономики, транспортной системы и игровой индустрии. На втором месте - профессии, касающиеся кибербезопасности. Некоторые ребята уже начала изучать языки программирования, но пока не определились с выбором сферы применения своих навыков.

Интереснее всего ребятам было попасть в самое сердце IT-компании - увидеть защищённые серверы с терабайтами информации. Здесь будущие программисты узнали, как информация шифруется, и что делать, чтобы с данными ничего не случилось.

«Сейчас много говорят об информационной безопасности, о том, как противостоять кибератакам, хакерским взломам. Было интересно узнать больше о «цифровой гигиене» и о том, как обезопасить себя и свои личные данные», - рассказали ребята.

«Важно, что дети уже сейчас могут вести диалог и задавать правильные вопросы: в чем польза разработок, какой от них эффект, чем это поможет в глобальном смысле. Нам есть, что им рассказать и мы можем поделиться опытом. Наши специалисты готовы к диалогу с поколением, которое также будет улучшать этот мир. Нам есть, чему их научить и что показать, а им есть чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направления, которые им интересны», - отметил координатор «Цифровой России» по Самарской области, управляющий компанией «Открытый код» Олег Сурнин.

Все участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании «Открытый код», где будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» в том числе, нашла своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.