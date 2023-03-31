Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарская телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага.
Телебашня в Самаре засияет в честь Дня единения народов Беларуси и России
30 марта в конгресс-центре технопарка «Жигулевская долина» состоялся Второй инвестиционный форум Поволжья.
В «Жигулевской долине» обсудили инвест-тренды региона
Объявлен желтый уровень опасности.
1 апреля в Самарской области ожидается усиление ветра
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.
В губернии в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов с рабочим визитом посетил динамично развивающиеся предприятия Жигулевска.
Инвестиционные программы и инструменты поддержки обсудили с производителями Жигулевска
над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
Над каждым вторым россиянином шутили 1 апреля
ЕС не намерен пересматривать потолок цен на российскую нефть
Игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Состоятся игры 1/8 финала официальной Лиги МС КВН «Самара»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.09
0.11
EUR 83.76
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Рахманиновская весна пройдет в Самаре
День работника культуры в Самаре отметили масштабным форумом «Культура. Вызовы времени» с участием федеральных спикеров
В Самаре прошел Областной форум представителей «серебряного» добровольчества
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Цифровая Россия» продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области

31 марта 2023 10:31
170
«Цифровая Россия» продолжает IT-профориентацию для школьников Самарской области
Активисты партийного проекта «Единой России» по Самарской области устроили экскурсию для школьников 7-9 классов, которые хотят связать свое будущее со сферой информационных технологий.
 

20 самарских школьников пришли на экскурсию в один из самых известных региональных офисов «Открытого кода», создающих программные продукты мирового класса.

На первой точке у ребят была возможность пообщаться с молодыми специалистами и узнать, с чего надо начать своё продвижение в IT-сфереПредставители компании дали индивидуальные советы молодым людям в зависимости от направления, которым они хотят заниматься в будущем.

Среди школьников многие нацелены на создание новых программ в сфере медицины, экономики, транспортной системы и игровой индустрии.  На втором месте профессии, касающиеся кибербезопасности. Некоторые ребята уже начала изучать  языки программирования, но пока не определились с выбором сферы применения своих навыков.

Интереснее всего ребятам было попасть в самое сердце IT-компании -  увидеть защищённые серверы с терабайтами информации. Здесь будущие программисты  узнали, как информация шифруется, и что делать, чтобы с данными ничего не случилось.

«Сейчас много говорят об информационной безопасности, о том, как противостоять кибератакам, хакерским взломам. Было интересно узнать больше о «цифровой гигиене» и о том, как обезопасить себя и свои личные данные», - рассказали ребята.

«Важно, что дети уже сейчас могут вести диалог и задавать правильные вопросы: в чем польза разработок, какой от них эффект, чем это поможет в глобальном смысле. Нам есть,  что им рассказать и мы можем поделиться опытом. Наши специалисты готовы к диалогу с поколением, которое также будет улучшать этот мир. Нам есть, чему их научить и что показать, а им есть чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направления, которые им интересны», - отметил координатор «Цифровой России» по Самарской области, управляющий компанией «Открытый код» Олег Сурнин.

Все участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании «Открытый код», где будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» в том числе, нашла своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей. 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре продолжается обучение волонтёров азам первой медицинской помощи
31 марта 2023, 12:59
В Самаре продолжается обучение волонтёров азам первой медицинской помощи
Программу «Курсы сестринского дела: навыки первичной медицинской помощи для волонтёров» инициировала «Единая Россия». Политика
124
Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны РФ.
30 марта 2023, 18:35
Письма бойцам и фрукты передали в Самарский военный госпиталь волонтеры «Единой России»
Рисунки и письма от школьников региона предназначены участникам СВО, находящимся на лечении в Самарском областном военном госпитале № 426 Министерства обороны... Политика
371
Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области.
29 марта 2023, 14:52
В Самаре прошла первая тренировка по каратэ для девушек-волонтеров
Открытые тренировки по самообороне и единоборствам для девушек-волонтеров проходят по инициативе актива партпроекта «Детский спорт» в Самарской области. Политика
510
В центре внимания
Опубликованы дни выплат детских пособий
31 марта 2023  13:14
Опубликованы дни выплат детских пособий
119
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
31 марта 2023  11:00
Ученик самарской Детской центральной музыкальной школы стал победителем престижного международного конкурса
291
На совещании обсудили мероприятия, которые планируется провести в ходе юбилейного Грушинского, а также развитие инфраструктуры на территории Мастрюковских озер.
30 марта 2023  22:58
Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета по подготовке 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина
1045
Основными темами совещания стали подготовка к предстоящим совместным мероприятиям с белорусской стороной и развитие новых направлений сотрудничества.
30 марта 2023  16:59
Виктор Кудряшов провел совещание по развитию сотрудничества Самарской области с Республикой Беларусь
398
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
30 марта 2023  13:53
Самара на три дня превратится в танцевальную столицу России
748
Весь список