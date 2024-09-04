Сызранский школьный музей стал лауреатом конкурса «Солдаты Великого Отечества»

Участниками конкурса «Солдаты Великого Отечества» стали более 1400 образовательных учреждений страны. В финал вышло 89 музеев, соревнующихся в трех номинациях: «Лучший городской музей», «Лучший сельский музей», «Лучший музей вуза».

Победителем конкурса в номинации «Лучший сельский музей» стал школьный музей из села Исаклы. Конкурсная комиссия и эксперты Минпросвещения не могли не отметить работу в этом направлении ряда музеев. И еще один школьный музей из Самарской области стал лауреатом конкурса - музей Боевой Славы 22 отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи школы №4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина города Сызрань.

Это уже не первая победа музея. В прошлом году активисты музея стали лидерами окружного проекта «Герои Отечества» - в номинации «Лучший музей» школьников и педагогов отметили за лучшую экспозицию.

«Участие в конкурсах, особенно когда это участие результативное, мотивирует на дальнейшую работу, - рассказала руководитель музея Лусине Вартанян. - Тем более сертификаты победителя дают право на материальную поддержку, которую мы обязательно направим на развитие музея».

В экспозиции музея сегодня находятся подлинные документы, письма, личные вещи бойцов, участников Великой Отечественной войны, выпускников школы – участников войны в Афганистане, бойцов специальной военной операции.

«Это память о наших земляках, поделился старшеклассник Дмитрий Чуянов. - За каждым подвигом - история целой жизни, и пока мы помним, живы и участники этих историй, которые отдали Родине и нам самое дорогое - свою жизнь».

Напомним, что музей Боевой Славы создан по инициативе коллектива школы №4, Совета ветеранов города Сызрани, Совета ветеранов 22 ОБ ВНОС 8 мая 1982 года, накануне очередной годовщины Победы советских войск над фашизмом. А музеи-финалисты конкурса «Солдаты Великого Отечества» получат гранты от «Единой России» для своего дальнейшего развития.