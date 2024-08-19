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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

«Своих не бросаем»: депутаты регионального парламента отправили гуманитарный груз в Курскую область

19 августа 2024 10:24
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В сборе средств приняли участие все партийные фракции Самарской губернской думы.

Курской области, которая подверглась нападению со стороны ВСУ, помогает вся страна. Депутаты Самарской Губернской Думы независимо от политических взглядов и убеждений, меньше, чем за неделю собрали 640 тысяч рублей для оказания помощи жителям пострадавших территорий.

Были закуплены средства первой необходимости, бытовая химия, предметы гигиены, детское питание. Груз общим весом более 1,5 тонн отправился в Курск 16 августа.

«Сейчас вся наша страна переживает тяжелейший период. Курская область как пограничный регион приняла на себя удар врага. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, они были эвакуированы в пункты временного размещения в других регионах. Всем им требуется помощь самыми необходимыми вещами. Самарская область, депутаты областного парламента не могли остаться в стороне. Сейчас вся страна вместе с Курской областью!», - отметил председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Первый заместитель председателя Думы, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе Марина Антимонова подчеркнула: «Общая беда объединила нас. Мы глубоко переживаем и сочувствуем тем людям, которые пострадали от фашистской агрессии, подверглись смертельному риску.  Помогаем, чем можем. Мы находимся на связи с коллегами из Курской областной Думы, и перед отправкой гуманитарной помощи, связались и уточнили, что необходимо в первую очередь.  Всё будет передано в руки наших коллег – депутатов Курской областной Думы, которые адресно распределят помощь».

«Все думские партийные фракции вместе. По - другому и быть не может. Вместе мы - сила!», - уверена зам.секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия», председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской губдумы Марина Сидухина.

Сбор необходимых вещей и продуктов продолжается. Принести продукты и вещи можно в Штаб общественной поддержки «Единой России»  по адресу: Самара, ул. Революционная, 107, с 9 до 20 часов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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