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Совместная поисковая и патриотическая деятельность доказывает историческое единство городов России и Донбасса

23 сентября 2024 10:43
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Совместная поисковая и патриотическая деятельность доказывает историческое единство городов России и Донбасса
Работа по восстановлению и сохранению памяти героев-куйбышевцев, участвовавших в освобождении Донбасса в годы Великой Отечественной войны, проходит при непосредственном участии и поддержке депутатов фракции «Единая Россия» в региональном парламенте.
 

Сотрудничество в гуманитарной и инфраструктурной сфере между ДНР и Самарской областью открыло другую сторону взаимодействия - это связь поколений, отмечают депутаты Самарской губернской думы.

Около города-побратима Снежное в ДНР располагается легендарный мемориальный комплекс Саур-Могила, во время войны его называли «маленький Сталинград». В августе 1943 года в кровопролитных боях здесь погибло около 100 000 солдат и офицеров. Среди них были и уроженцы Куйбышевской (Самарской) области.

«В прошлом году мы отметили 80-летие освобождения Донбасса от фашистов.  Среди героев, отдавших жизнь на той высоте, было немало жителей нашей области. Мы продолжаем работу по установлению их имен. Для увековечения памяти наших земляков в одну из поездок в Снежное мы с коллегами-депутатами передали капсулу-гильзу с самарской землей в Снежнянский музей Боевой славы. А землю с Саур-Могилы привезли в Самару», - рассказал депутат регионального парламента Александр Живайкин.

Капсулы с землей Донбасса самарские единороссы и поисковики передали в Военно-исторический музей Центрального военного округа и в школьные музеи муниципальных районов Борский, Кинель-Черкасский, Шигонский, Красноярский, родом из которых погибшие самарцы. Еще одна гильза со священной землёй стала основой для памятника защитникам Донбасса в Парке Победы областной столицы.

Благодаря поддержке и грантовой помощи Фонда Президентских грантов участники проекта «И потому в веках живут они» смогли продолжить поисковую работу по составлению списков бойцов и командиров, поиск родственников погибших героев и захоронений, благоустройство братских могил, а самое главное - проводить большую работу по увековечиванию памяти уроженцев Самарской области, погибших в боях за Саур Могилу.

Недавно представители команды проекта и члены поискового отряда «Сокол» побывали в Похвистнево,  в гостях у руководителя музея Боевой славы Губернского колледжа Татьяны Потаповой и познакомились  с родственниками бойцов, погибших на Донбассе во время Великой Отечественной войны.

«Иногда судьбу бойцов не позволяет полностью восстановить даже встреча с их родственниками. Нет фотографий, нет документов в домашних архивах.Тогда мы подключаем свои знания, начинаем изучать историю места, где родился герой, изучать военный путь части, где воевал человек», - рассказывают самарские поисковики-волонтеры.

Так, были найдены материалы о жизни и боевом пути жителя Похвистневского района, младшего сержанта, сапера, командира группы разграждения Сергея Николаевича Бадаева из деревни Кротково и  уроженца посёлка Камышовка Леонида Андреевича Пургаева.

«В 1941 году 85-ая отдельная морская стрелковая бригада формировалась на станции Похвистнево. Бригада участвовала в параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве, а в 1942 по 1944 годы воевала на Карельском фронте, освобождала Карелию, Норвегию, Прибалтику», - рассказывает руководитель музея Татьяна Потапова, автор сборника «Имена Аллеи Боевой Славы города Похвистнево». Она помогла поисковикам найти земляков из Похвистнево, воевавших в Великую Отечественную войну на Донбассе.

Отметим, что проект «И потому в веках живут они…» уже третий год мотивирует добровольцев и целые коллективы на создание документальных летописей жизни бойцов и командиров Великой Отечественной войны, чтобы героическое поколение земляков не было забыто. Информация передаётся родственникам погибших героев, в школьные музеи боевой славы, в музей Самарской губернской думы.

Теги: Единая Россия

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