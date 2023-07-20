Я нашел ошибку
Главные новости:
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
Пятая часть инсультов в РФ приходится на людей молодого возраста
В Самаре полицейские помогли мужчине с признаками инсульта, который оказался запертым в квартире
В Самаре полицейские помогли мужчине с признаками инсульта, который оказался запертым в квартире
На самокатах можно ездить вдвоем, но при условии
На самокатах можно ездить вдвоем, но при условии
победители школьных олимпиад и конкурсов из Самарской области могут стать амбассадорами олимпиадного движения
Победители школьных олимпиад и конкурсов из Самарской области могут стать амбассадорами олимпиадного движения
Привлекательный белый – авто какого цвета предпочитают угонщики
Привлекательный белый – авто какого цвета предпочитают угонщики
Более миллиона россиян оформили Карту болельщика
Более миллиона россиян оформили Карту болельщика
Робот-диагност обследовал 13 участков тепловых сетей в Самарской области
Робот-диагност обследовал 13 участков тепловых сетей в Самарской области
В Самарской области полным ходом идут «Каникулы с Общественным советом»
В Самарской области полным ходом идут «Каникулы с Общественным советом»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.2
0.51
EUR 102.44
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Социальная стабильность и развитие страны: «Единая Россия» заложит в федеральном бюджете средства на реализацию народной программы

20 июля 2023 11:46
284
Социальная стабильность и развитие страны: «Единая Россия» заложит в федеральном бюджете средства на реализацию народной программы
Безусловными приоритетами остаются обязательства перед гражданами — в том числе, продолжение программы модернизации школ, детских садов, больниц и поликлиник, развитие коммунальной инфраструктуры.
 

Финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете на предстоящую трехлетку обсудили на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева с федеральными министрами. 

Как подчеркнул Председатель партии, в проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача — обеспечить безопасность государства, обороноспособность, потребности СВО — на это должны быть направлены все усилия.

«Главный финансовый документ страны создаётся в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьёзным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии — интересы граждан», — сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать также нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооружённых Сил, в том числе — вопросы кадрового обеспечения, отметил Председатель партии, добавив, что «Единая Россия» принимает активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

«Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть для того, чтобы эти заказы выполнять, необходимые кадры», — отметил он.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах. 

«Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить её как можно быстрее», — подчеркнул он.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы.

«Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям — будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства, руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах», — пояснил он.

В том числе в полном объёме будет финансироваться фронт, сказал Андрей Турчак.

«Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем», — резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств — приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование ключевых положений народной программы «Единой России».

«Мы закладываем средства на ежемесячные пособия на детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство. Продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры», — подчеркнул министр финансов.

«Депутаты фракции «Единая Россия» вместе с общественниками пристально следят за ходом выполнения работ на тех или иных объектах, которые стали частью Народной программы.  В первую очередь контролируют сроки и качество работ, мониторинг у нас живой — не «из кабинетов». Более 205 тысяч жителей региона внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии. Сейчас процент исполнения достигает 40 процентов. Особое внимание к социально-значимым объекта, их в Самарском регионе более 6 тысяч: школы, детские сады, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы, почтовые и поликлинические отделения.

Не так давно появился специальный раздел по развитию наших новых территорий. И секретарь реготделения Дмитрий Азаров сразу поставил задачу, чтобы все российские стандарты в полной мере распространялись на жителей нашего города-побратима Снежное. К помощи снежнянцам и жителям других новых регионов России подключились тысячи неравнодушных самарцев, бизнес, мы — депутаты. Только наша фракция закупила и передала гумпомощи на сумму более 86 миллионов рублей. И останавливаться не планируем», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Александр Живайкин.

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии «Единой России». Партия вместе с Кабмином обсудит, финансирование каких положений народной программы требует дополнительной проработки, и какие решения необходимы для её эффективной реализации на территории новых регионов.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране.

13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых — «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самару прибыла ещё одна группа детей из ДНР
19 июля 2023, 10:40
В Самару прибыла ещё одна группа детей из ДНР
Их встретили волонтеры партии «Единая Россия», вожатые и руководитель управления по делам инвалидов минсоцдемографии Самарской области. Политика
437
17 июля 2023, 11:29
Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек
Партия вместе с партнёрами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по... Политика
458
Она пройдёт по всей стране.
13 июля 2023, 16:25
«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребёнка в школу»
Она пройдёт по всей стране. Политика
684
В центре внимания
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
19 июля 2023  12:10
Комитет Госдумы не поддержал проект о длинных выходных на майские праздники
349
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
497
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
570
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
757
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1950
Весь список