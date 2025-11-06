Я нашел ошибку
Сила духа и «братство поломанных ушей»: на форуме «Россия – спортивная держава» обсудили будущее единоборств

6 ноября 2025 10:20
128
Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.

Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных» объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин, отметил трех кратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин – председатель общественного совета партпроекта.

В первый день работы XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» на стадионе «Самара Арена» состоялась ключевая секция, посвященная единоборствам. Центром обсуждения стала роль греко-римской борьбы, дзюдо и самбо как социально значимых видов спорта, формирующих характер, дисциплину и волю к победе.

Модератором секции выступил первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Георгий Брюсов. 

“Сегодня своим жизненным опытом, наглядным примером и советами молодёжи поделятся настоящие мастера своего дела, профессионалы в  разных областях, но в биографии которых есть одна общая отметка – воспитание борьбой», - задал он тон всей дискуссии.

Проект партии «Единая Россия» «Выбор сильных»объединяет борцов, дзюдоистов и самбистов для популяризации этих дисциплин.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, председатель общественного совета партпроекта «Выбор сильных»,  подчеркнул важность преемственности поколений. «Молодёжь наследует не только технику, но и принципы легендарных чемпионов: уважение к сопернику, стойкость духа и умение преодолевать себя», – отметил Карелин.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал о феномене «братства поломанных ушей». «Это сообщество людей, прошедших суровую школу ковра. Связи, закалённые в соревнованиях, остаются на всю жизнь. После завершения карьеры это братство продолжает работать: мы помогаем друг другу, поддерживаем ветеранов и вместе работаем на благо развития спорта в стране».

Заместитель председателя Парламента Кабардино-Балкарской Республики, олимпийский чемпион Мурат Карданов отметил воспитательную роль единоборств: «Ковёр учит не только побеждать, но и достойно принимать неудачи, уважать соперника и никогда не сдаваться. Эти качества необходимы и в жизни, и в спорте».

Участники дискуссии определили ключевые цели проекта «Выбор сильных»: усиление воспитательного аспекта в тренировочном процессе, использование потенциала единоборств как инструмента спортивной дипломатии и передача опыта от легенд спорта молодому поколению.

Александер Карелин акцентировал внимание на проекте, который объединил все силы единоборств: «Главное для нас в этом проекте - не конкуренция методик преподавания навыков борьбы, а подготовка сильных, убежденных в своих традициях граждан России. В этом наша основная задача».

Отдельно олимпийский чемпион поблагодарил президента Самарской областной федерации спортивной борьбы, депутата Самарской Губернской Думы Александра Живайкина, который организует и проводит турниры по классической борьбе не только регионального, но и международного значения «Новая высота». Карелин напомнил, что ранее Александр Иванович координировал деятельность партпроекта «Zа самбо» в Самарской области. Под его руководством проект добился отличных результатов. За время работы проекта в регионе были открыты 34 секции в общеобразовательных школах только по самбо.
«Можем совмещать? Конечно, можем.  Можем конкурировать внутри дисциплин, но не между собой», - подчеркнул прославленный борец-олимпиец.

В заключение было отмечено, что философия единоборств, основанная на дисциплине, уважении и постоянном преодолении себя, является мощным инструментом для успешной реализации в жизни. Как отметил Александр Карелин, «ковер воспитывает человека, который умеет держать удар – как в спорте, так и в жизни».

Кроме того, легенда российского спорта поблагодарил за гостеприимство Самарский край. И еще один вывод именитого спортсмена, с которым согласились все гости форума, прозвучал в финале: «Наша благодарность гостеприимной Самарской земле. Выбор сильных - это выбор русских. И неважно какой вы крови, национальности, вероисповедания. Это выбор сильных россиян, а Россия - спортивная держава, как утверждает название сегодняшнего большого собрания, и как мы все в этом уже убедились», - резюмировал Александр Карелин, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Весь список