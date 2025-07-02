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Школы, дороги, скверы: «партийный десант» побывал в Красноглинском районе

2 июля 2025 17:58
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Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе.

Партдесант продолжает проверку социальных объектов, которые возводятся или реконструируются в областной столице по народной программе. Единороссы побывали на Красной Глинке и в посёлках Мехзавод и Управленческий. В рейде принял участие депутат Государственной Думы Виктор Казаков («Единая Россия»).

Глава района, секретарь местного отделения партии Красноглинского района Самары  Вячеслав Коновалов вместе с однопартийцами, участниками Комитета «Самара-450», победителями предварительного голосования ЕР  Романом Синельниковым, Алексеем Долматовым и действующим депутатом городской думы Эдуардом Галстяном проинспектировали важные социальные объекты Красноглинского района.

Депутаты и общественники ознакомились с  ходом ремонтных работ тротуара и дороги, которые реализуются благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на улице Батайской в посёлке Красная Глинка.

Посетили школу№ 118, где проходит капитальный ремонт.  

«Сделаны потолки на первом этаже, начали укладывать плитку, завершен монтаж кровли и продолжается ремонт фасада (выполнено 40%). Спасибо директору Дмитрию Тершукову за подробный рассказ о ходе работ», - отметил Коновалов.

Участники рейда осмотрели сквер, который в 2025 году стал победителем в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» и занял третье место в городском округе Самара. Уже в следующем году начнётся долгожданное обновление территории, подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Кроме того, проверили ход ремонтных работ в  школе № 161 посёлка Управленческий: «Продолжается ремонт фасада, монтаж кровли, внутри залиты полы и обработаны стены. В спортзале отремонтировали раздевалки - выполнено 50%».

В поселке Мехзавод проконтролировали ход ремонта дорог и тротуаров от улицы Банная до Черниговской.  

«Важно, чтобы всё было сделано качественно и в срок. Работы охватывают как проезжую часть, так и пешеходные зоны, что существенно улучшит условия передвижения для местных жителей. Особое внимание уделяется капитальному ремонту в школах № 118 и № 161, ведь новый учебный год не за горами. В этих образовательных учреждениях обновляют кровлю, фасад, потолки, укладывают новую плитку, а также модернизируют спортивные раздевалки и многое другое. Эти преобразования создадут комфортные и безопасные условия для обучения и развития детей, что, безусловно, станет важным вкладом в будущее района», - резюмировал итоги «партдесанта»  депутат Госдумы Виктор Казаков, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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