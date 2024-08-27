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Школьный музей из с. Исаклы стал победителем всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества»

27 августа 2024 11:18
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Школьный музей из с. Исаклы стал победителем всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества»

«Единая Россия» подвела итоги ежегодного конкурса «Солдаты Великого Отечества». Лучшим сельским музеем в ПФО назван историко-краеведческий музей «Наследие» школы имени Героя Советского Союза М.К.Овсянникова села Исаклы.

Стенды с сухой информацией в экспозиции -  давно в прошлом. Современный школьный музей - это про интерактив, артефакты, уникальные свидетельства героических военных лет.   Именно так строится  работа в историко-краеведческом музее «Наследие» школы имени Героя Советского Союза М.К.Овсянникова села Исаклы. Это образовательное пространство включает в себя, помимо экспозиционно-выставочного зала, в котором более 200 экспонатов,  еще и проектно-исследовательский блок с  конференц-залом.

В школьном мемориале постоянно пополняются экспозиции о Великой Отечественной войне, о боевых действиях в Афганистане, Сирии. Недавно музей принял в дар копии высших наград времен Великой Отечественной Войны, кусок брони самолета ИЛ-2, найденного в Сергиевском районе Самарской области и гильзы, найденные в Курском районе Ставропольского края.

«Главная тема музейной экспозиции – история Отечества. Историю большой страны мы рассказываем через судьбы наших земляков-героев. Так становится понятным связь каждого из нас с родной землей, и ребята понимают, что героями не рождаются. Чувство любви и долга к Родине воспитывается  и все начинается с родины малой», - поделилась Екатерина Пучкова, директор музея, советник директора школы по воспитательной работе.

Исаклинский школьный музей стал победителем в  номинации «Лучший сельский музей» в Приволжском федеральном округе Всероссийского конкурса «Солдаты Великого Отечества».  Этот ежегодный конкурс традиционно прошел в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» среди музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, техникумов, колледжей и  вузов. Музеи-финалисты получат гранты от «Единой России» для своего дальнейшего развития.

«Победа в конкурсе не только почётна, но и полезна.Для нас важно поддерживать и развивать школьные музеи в каждом уголке нашей страны, ведь это самая лучшая школа патриотизма. Такие музеи создаются силами самих ребят, мотивируют их знать и любить историю, гордиться нашими Героями и своей землей», - уверен координатор проекта «Историческая память», глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Напомним, что участниками конкурса стали более 1400 образовательных учреждений страны. В финал, в трех номинациях,  вышло 89 городских, сельских и вузовских музеев.

Теги: Единая Россия

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