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Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду  держать на контроле.
Самарский губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с нахождением тел усопших на территории частного склада
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Самарский губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с нахождением тел усопших на территории частного склада

13 июля 2023 23:09
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Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду  держать на контроле.

В самарских социальных сетях появилась информация о нелегальной работе в Самаре частного морга. Покойных якобы хранили в холодильниках для продуктов.

 Ситуацию прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров:

"За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущён ситуацией. 

Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем, уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и Прокуратура. Также связался с блогером, которая опубликовала видео, для уточнения обстоятельств.

Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду  держать на контроле."

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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