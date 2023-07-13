Самарский губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с нахождением тел усопших на территории частного склада

202

В самарских социальных сетях появилась информация о нелегальной работе в Самаре частного морга. Покойных якобы хранили в холодильниках для продуктов.

Ситуацию прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров:

"За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущён ситуацией.

Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем, уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Роспотребнадзор, и Прокуратура. Также связался с блогером, которая опубликовала видео, для уточнения обстоятельств.

Обязательно расследуем произошедшее в полной мере. Ход расследования буду держать на контроле."