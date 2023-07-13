Полиция и СУ СК региона проводят проверку информации о нелегальной работе в Самаре частного морга

228

Сегодня в самарских социальных сетях появилась информация о том, что в одном из гаражей обнаружили нелегальный морг. Покойных якобы хранили в холодильниках для продуктов. В ГУ МВД России по Самарской области сообщили, что проводят проверку по данному факту, пишет Sovainfo.ru.

Информацию опубликовала одна из самарских блогеров.

- В обычном частном гаражном боксе в Самаре, где хранятся различные ритуальные принадлежности — венки, кресты, гробы и надгробия, сегодня мы обнаружили холодильники с надписями "мороженое" и "охлажденное мясо". А внутри холодильников - тела умерших, - пишет Ксения Штефан в своем телеграм-канале.

Блогер сообщила в публикации, что передала информацию в правоохранительные органы.



В региональном ГУ МВД Sovainfo.ru заявили, что началась проверка поступившей информации. Делом занялся и региональный СУ СК, о чем нашему порталу сообщили в ведомстве. Проводится доследственная проверка, как сказали там.



После публикации в соцсетях начались бурные обсуждения работы частных моргов. Самарцы писали, что некоторые ритуальные агентства уговаривают родственников умерших передать тела именно им, уверяя, что это лучший вариант, чем государственные учреждения.

Фото: ГУ МВД СО