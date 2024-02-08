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Самарские волонтёры стали участниками гуманитарной миссии ЕР в новых регионах

8 февраля 2024 14:00
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Самарские волонтёры стали участниками гуманитарной миссии ЕР в новых регионах
Уже более ста волонтеров из Самарской губернии побывали в новых регионах.
 

Сводный 55-й отряд активистов «Молодой гвардии» и «Волонтёрской роты», в составе которого более 50 человек, отправился для помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В число «бойцов» отряда вошли и 15 представительниц прекрасного пола.

Среди девушек-волонтеров - две студентки Самарского медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Полина Сафарова и Полина Паршкова. Девушки отправятся в Мариуполь, там они будут помогать в организации и подготовке турнира по футболу с участием чемпиона России,   футболиста  Андрея Соломатина.

Активисты «Молодой Гвардии», студенты Самарского государственного экономического университета и Поволжского государственного колледжа Антон Чигин и Максим Никульшин уехали в Запорожскую область. В Энергодаре ребята из Самары помогут в организации соревнований по боксу для детей, а также продолжат оказывать всю  необходимую помощь жителям города.

Напомним, что более сотни самарских добровольцев уже приняли участие в волонтёрской миссии «Единой России». Они оказывают помощь пострадавшим семьям, раздают товары первой необходимости и продукты, оказывают психологическую поддержку и помогают людям восстановить повседневную жизнь. Многие ребята продолжают работать в гуманитарных центрах партии, в госпиталях.

Теги: Единая Россия

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