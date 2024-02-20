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Самарские волонтёры поздравят ветеранов Снежного с Днём защитников Отечества

20 февраля 2024 10:52
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Самарские волонтёры поздравят ветеранов Снежного с Днём защитников Отечества
Грузовой автомобиль с подарками для фронтовиков выехал из Самарской области и прибудет в ДНР накануне праздника.
 

Чай, цикорий, шоколадные конфеты, сгущённое молоко,  конфитюр и другие сладости — упакованы бережно и с любовью. Это подарки для ветеранов-фронтовиков из города Снежное. Сопровождают ценный груз волонтёры «Единой России».

Для Андрея Ивакилева - это первая поездка на Донбасс. Студент самарского университета путей сообщения, помимо прилежной учёбы, успевает делать добрые дела: «Я не могу от этого быть в стороне. Когда вокруг все люди помогают, я вижу это. И мои друзья, и те, кто старше, все работают на один результат - на Победу. Каждый делает то, что может».

Во время пребывания в городе Снежное (ДНР) самарские волонтёры не только поздравят с 23 февраля фронтовиков - участников Великой Отечественной войны, но  и  помогут по хозяйству, постараются помочь в решении бытовых проблем.

«Конечно, приятно получить к празднику сладкие подарки и необходимые в быту вещи. Но, думаю, что слова поздравлений от всей души, пожелания здоровья и мира окажутся для этих людей тоже очень важными. А нам, молодым, интересно пообщаться со старшими – это всегда ценный опыт», – уверен будущий медик, активист «Молодой Гвардии» Амир Ахмедов.

Ребята будут в ДНР накануне Дня защитников Отечества. Самарские добровольцы гордятся возможностью поддержать ветеранов Снежного. Это проявление благодарности и уважения к тем, кто отстаивал самое важное для людей – мир.

Напомним, что Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион оказывает городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитии социальной сферы. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, чтобы форсировать проведение работ по различным отраслям, а также поддержать самарцев, которые принимают участие в восстановлении городского хозяйства. В прошлом году Дмитрий Азаров лично поздравил ветеранов города с Днём Победы.

Теги: Единая Россия

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