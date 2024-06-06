самарские волонтеры вспомнили пушкинские строки

«У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…». Знакомые с детства слова с годами наполняются особым смыслом. Безупречный пушкинский слог, легкие и музыкальные строфы молодежь читает по очереди, почти не заглядывая в телефонную шпаргалку.

«Пушкина знаю со школы, и, конечно, горжусь, что он – мой соотечественник. Сегодня просто приятно стоять здесь, над Волгой, вместе с друзьями, и читать вслух стихи великого поэта», - рассказала волонтер Любовь Любимова.

«Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы чествуем великого поэта с особым чувством. Пушкин – русский поэт, глубоко любивший Россию, знавший ее историю. Свое Отечество, культуру, свой язык мы будем защищать. По-другому не будет», – уверен руководитель аппарата «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Ганин. –

В честь 225-летия со дня рождения поэта, молодогвардейцы выстроились в символическую композицию и прочитали вслух лирические отрывки из произведений поэта. У памятника Пушкину возле Самарского театра драмы молодежь собралась, чтобы не только почтить память гениального поэта. Пушкин неразрывно связан с Россией, ее историей, культурой. Ребята еще раз захотели напомнить о том, как важно беречь историю Отечества.