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Самарские волонтеры вспомнили пушкинские строки

6 июня 2024 09:31
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самарские волонтеры вспомнили пушкинские строки
Волонтеры «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии Единой России» отметили День русского языка и 225-ый день рождения великого поэта. Любители поэзии встретились в областной столице возле памятника Александру Пушкину, чтобы прочитать любимые строки, ставшие мировой классикой.
 

«У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…». Знакомые с детства слова с годами наполняются особым смыслом. Безупречный пушкинский слог, легкие и музыкальные строфы молодежь читает по очереди, почти не заглядывая в телефонную шпаргалку.

«Пушкина знаю со школы, и, конечно, горжусь, что он  – мой соотечественник. Сегодня просто приятно стоять здесь, над Волгой, вместе с друзьями, и читать вслух стихи великого поэта», - рассказала волонтер Любовь Любимова. 

«Сегодня, когда идет специальная военная операция, мы чествуем великого поэта с особым чувством.  Пушкин – русский  поэт, глубоко любивший Россию, знавший ее историю.  Свое Отечество, культуру, свой язык мы будем защищать.  По-другому не будет», – уверен руководитель аппарата «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Ганин. –

В честь  225-летия со дня рождения поэта, молодогвардейцы выстроились в символическую  композицию и прочитали вслух лирические отрывки из произведений поэта. У памятника Пушкину возле Самарского театра драмы молодежь собралась, чтобы не только почтить память гениального поэта. Пушкин неразрывно связан с Россией, ее историей, культурой. Ребята еще раз захотели напомнить о том, как важно беречь историю Отечества.

Теги: Единая Россия

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