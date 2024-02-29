Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект

За звание самой эрудированной команды Самары боролись 6 лучших команд студентов самарских колледжей. Все они успешно прошли отборочный тур и полуфинал: это команды студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной, Технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова, Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР» и Самарского колледжа строительства и предпринимательства.

Из сотни участников «Зимнего Кубка игр» до последнего испытания дошли не все. В финале интеллектуального квиза студенты колледжей ответили на 20 вопросов первого тура, а во втором туре должны были угадать известных личностей, таких как Олег Табаков, Александра Пахмутова и Сергей Жуков.

Победителем серии игр «Зимний кубок городского округа Самара» стала команда Самарского колледжа строительства и предпринимательства.

Дипломы победителям вручила координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, депутат Думы г.о.Самара Светлана Макушева.

Светлана поблагодарила ребят за участие в интеллектуальном турнире, а активистов «Молодой Гвардии» - за инициативу проведения интеллектуального турнира среди студентов средне-специальных учебных заведений и организацию игр.