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Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект

29 февраля 2024 12:18
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Самарские студенты и волонтёры проверили свой интеллект
Серия интеллектуальных игр прошла в областной столице при поддержке Думы городского округа Самара и «Единой России».
 

За звание самой эрудированной команды Самары боролись 6 лучших команд студентов самарских колледжей. Все они успешно прошли отборочный тур и полуфинал: это команды студентов Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна,  Самарского медицинского колледжа им.Н.Ляпиной, Технологического колледжа им. Н.Д. Кузнецова,  Поволжского государственного колледжа, Самарского колледжа цифровой экономики и предпринимательства «МИР» и Самарского колледжа строительства и  предпринимательства.

Из сотни участников «Зимнего Кубка игр» до последнего испытания дошли не все. В финале интеллектуального квиза студенты колледжей ответили на 20 вопросов первого тура, а во втором туре  должны были угадать  известных личностей, таких как Олег Табаков, Александра Пахмутова и Сергей Жуков.

Победителем серии игр «Зимний кубок городского округа Самара» стала команда Самарского колледжа строительства и предпринимательства.

Дипломы победителям вручила координатор партийного проекта «Женское движение Единой России» в Самарской области, депутат Думы г.о.Самара Светлана Макушева.

Светлана поблагодарила ребят за участие в интеллектуальном турнире, а активистов  «Молодой Гвардии» - за инициативу проведения  интеллектуального турнира среди студентов средне-специальных учебных заведений и организацию игр.  

 

Теги: Единая Россия

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