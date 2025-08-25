Самарские предприятия могут стать лауреатами премии «Человек труда»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские предприятия могут стать лауреатами премии «Человек труда»

25 августа 2025 11:59
201
Приём заявок проходил с 15 июля по 15 августа, эксперты оценивали номинантов до 20 августа.

Укрепить престиж рабочих профессий и популяризовать трудовые достижения в регионах России - главная цель национальной премии «Человек труда», которая организована при поддержке «Единой России».

Заявки принимались по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии»,  «Совет ветеранов», «Трудовое патриотическое воспитание». Лауреаты премии получат ценные призы и памятные знаки отличия.

Награждение победителей регионального этапа Национальной Премии "Человек труда" состоится 28 августа 2025 года на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025 (МВК "Новосибирск Экспоцентр").

Награждение победителей  федерального этапа запланировано на площадке 29-й международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) (11-14 ноября 2025 года, Москва). Регистрация на БИОТ открылась 16 июня на сайте biot-expo.ru.

Напомним, что премию организуют федеральный проект «Выбирай своё» партии «Единая Россия» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, сообщает с.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
24 августа 2021 года документ приняли на Съезде – решение поддержал Президент.
22 августа 2025, 09:24
Владимир Якушев: Народная программа «Единой России» — чёткий план действий по развитию страны
24 августа 2021 года документ приняли на Съезде – решение поддержал Президент. Общество
400
Самарская область из года в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта.
21 августа 2025, 17:35
В Самаре наградили победителей регионального этапа и организаторов площадок «Диктанта Победы – 2025»
Самарская область из г.ода в год - среди флагманов этого масштабного просветительского проекта Общество
568
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском районе.
21 августа 2025, 13:59
«Триколор объединяет!»: масштабный патриотический флэшмоб прошёл в Кошкинском и Приволжском районах области
700 метров российского триколора объединили более 400  участников внедорожного фестиваля "На пределе",  который прошёл в Кошкинском... Общество
648
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
276
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
609
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
925
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
921
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1254
Весь список