Самарские предприятия могут стать лауреатами премии «Человек труда»

Укрепить престиж рабочих профессий и популяризовать трудовые достижения в регионах России - главная цель национальной премии «Человек труда», которая организована при поддержке «Единой России».

Заявки принимались по шести номинациям: «Технологический лидер», «Лучший наставник», «Молодой специалист», «Семейные трудовые династии», «Совет ветеранов», «Трудовое патриотическое воспитание». Лауреаты премии получат ценные призы и памятные знаки отличия.

Награждение победителей регионального этапа Национальной Премии "Человек труда" состоится 28 августа 2025 года на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025 (МВК "Новосибирск Экспоцентр").

Награждение победителей федерального этапа запланировано на площадке 29-й международной специализированной выставки-форума «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) (11-14 ноября 2025 года, Москва). Регистрация на БИОТ открылась 16 июня на сайте biot-expo.ru.

Напомним, что премию организуют федеральный проект «Выбирай своё» партии «Единая Россия» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, сообщает с.

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"