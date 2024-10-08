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Самарские пенсионеры прошли цифровой ликбез

8 октября 2024 10:46
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самарские пенсионеры прошли цифровой ликбез

Интерактивный урок грамотности для старшего поколения прошёл в Штабе общественной поддержки «Единой России». Организовали его для жителей областной столицы активисты партпроекта «Цифровая Россия».

Фишинг, вишинг и борьба с фейками. Лекция  о цифровой гигиене и цифровой грамотности была посвящена главному: безопасности старшего поколения в сети.

Жителям Самары серебряного возраста рассказали о том, как безопасно пользоваться интернетом и цифровыми устройствами. Особое внимание уделили разным видам мошенничества, ведь  представители старшего поколения продолжают оставаться одной из самых уязвимых групп в цифровом пространстве, и следовательно, наиболее лёгкой добычей для интернет-мошенников.

«Мне трудно, например, работать в банковских приложениях, - рассказала участница встречи  Вера Ивановна, - сложно самой   создать пароль.  Нас, пожилых, надо больше учить этому, объяснять».

В практической части занятия со слушателями подробно разобрали алгоритмы защиты от кибермошенничества.

«На таких встречах мы специально предлагаем участникам  «проиграть» сценарии различных ситуаций, которые могут произойти в реальности: например, пенсионер может получить звонок от «Госуслуг» или от родственников. Зачастую аферисты просят одолжить деньги через различные мессенджеры или ввести  данные на фальшивых сайтах, - рассказал  координатор федерального партийного проекта «Цифровая Россия» в Самарской области Олег Сурнин. - Наша задача - научить пожилых правильно вести себя в таких ситуациях».

Участники встречи также узнали, как защитить свои личные данные в интернете, избежать опасных ссылок и фальшивых сайтов.

Гостям мероприятия показали, как эффективно использовать поисковые системы, социальные сети и мессенджеры для поиска информации, общения и получения государственных услуг через портал «Госуслуги».

Встреча завершилась викториной. В режиме «вопрос-ответ» пенсионеры  проверили, насколько хорошо они знают правила цифровой безопасности.

Напомним, что темы информационной безопасности и «цифровой гигиены» нашли своё выражение в Народной программе Партии «Единая Россия», где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.

Теги: Единая Россия

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