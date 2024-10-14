Я нашел ошибку
Главные новости:
3 из 10 трудоустроенных самарцев участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой
3 из 10 трудоустроенных самарцев участвовали в исследованиях, оценивающих удовлетворенность работой
В Безенчукском районе в ДТП пострадали двое детей
В Безенчукском районе в ДТП пострадали двое детей
В Самарской области проходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
В Самарской области проходит второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»
Состоялось открытие региональной программы VII молодежного форума «Наследие»
Состоялось открытие региональной программы VII молодежного форума «Наследие»
самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах
Самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах
В Самарской области на трассе водитель иномарки сбил лося и погиб сам
В Самарской области водитель иномарки сбил лося и погиб сам
Директор лицея из Самарской области победил в номинации Яндекса Учебника на конкурсе «Директор года России»
Директор лицея из Самарской области победил в номинации Яндекса Учебника на конкурсе «Директор года России»
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке
В Госдуме рассмотрят законопроект о запрете выступлений животных в цирке
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.07
-1.17
EUR 105.11
-1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре прочтут лекцию о загадке карьеры одной из звезд советского кино, актрисы Инны Чуриковой
В Исторический парк Самары приглашают на «Покровскую вечерку»
Сегодня приняли присягу курсанты Лицея государственной службы и правоохранительных органов
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах

14 октября 2024 11:48
90
самарские педагоги предлагают пересмотреть форматы преподавания информатики в школах
В Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики прошел круглый стол на тему «Актуальные вопросы развития образования и влияние цифровизации на современный учебный процесс». Встреча состоялась по инициативе регионального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» в Самарской области.
 

Новые форматы обучения в вузах и роль цифровизации в высшем образовании – вот главные вопросы, которые обсудили участники круглого стола. Учителя школ и преподаватели ведущих вузов Самары уверены: необходимо пересмотреть форматы преподавания информатики в школах. Встреча состоялась по инициативе по инициативе регионального координатора «цифрового» проекта партии «Единая Россия» в Самарской области Олега Сурнина. Разговор шел в том числе и о внедрении новых образовательных программ, нацеленных в первую очередь на прокачку практических навыков. Такие программы в учебном плане уже есть, в частности,  «Инженерия искусственного интеллекта» в ПГУТИ.

Одной из главных проблем преподаватели называют узкую специализацию уроков информатики и недостаточное количество часов на изучение этого предмета. Между тем количество детей, сдающих ЕГЭ по информатике, растет. В то время как математику изучают с первого класса, информатика начинается только с 7 класса, по часу в неделю. При таком подходе невозможно вовлечь детей в предмет. Участники встречи предложили ввести курс компьютерной грамотности и увеличить учебные часы информатики с одного до двух в неделю.

«Мы предлагаем начать преподавание базовых понятий уже с 5 класса, чтобы к 7 классу переходить к более углубленным темам. Например, у нас в школе ОГЭ по информатике сдают 52 ученика, но на подготовку выделяется всего полчаса в неделю, что явно недостаточно», – отметила Наталья Быстрова, учитель математики и информатики, руководитель мини-технопарка школы №4.

Перестраивать обучение нужно не только для учеников, но и для самих педагогов.  Преподаватели информатики сталкиваются с нехваткой знаний из-за дистанционных форматов обучения и подчеркивают потребность в курсах, где они могли бы пройти практику очно, с отрывом от основной учебной программы.

Существует разрыв между школьным и высшим образованием для части учащихся, особенно тех, кто поступает в средние специальные учебные заведения по направлениям информационных технологий. И этот вопрос требует скорейшего решения. Олег Головнин, заведующий кафедрой медицинской физики, математики и информатики СамГМУ, доктор технических наук: «В колледже у студентов есть отсрочка от армии, но после его окончания многие не могут сразу поступить в вуз и вынуждены идти на срочную службу. Более того, на таких студентов не распространяются государственные программы поддержки в IT-сфере, например, IT-ипотека или отсрочка от армии для IT-специалистов».

Участники круглого стола предложили ввести господдержку для студентов колледжей, переходящих в университеты. В настоящее время студенты теряют возможность отсрочки от армии и государственную поддержку, направленную на IT-специалистов, что снижает их мотивацию к продолжению обучения в вузах.

Напомним, что в Народной программе Партии «Единая Россия» отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере. Партийный проект «Цифровая Россия» направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей.

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как питаться по принципу тарелки.
11 октября 2024, 15:10
Все витамины - в банке: самарские хозяйки поделились рецептами самых полезных заготовок на зиму
В Штабе общественной поддержки «Единой России» активисты серебряного возраста обсудили кулинарные секреты домашнего консервирования и узнали, как... Политика
542
Инфраструктура, кадры, господдержка: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села
11 октября 2024, 09:40
Инфраструктура, кадры, господдержка: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села
Народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере – от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры. Политика
451
Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью
10 октября 2024, 10:35
Владимир Якушев предложил Минсельхозу сохранить поддержку малых форм хозяйствования и сектора АПК в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью
Инициативы первый вице-спикер Совфеда, врио секретаря Генсовета «Единой России» представил на правчасе с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Политика
523
В центре внимания
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
13 октября 2024  13:06
Новый замглавы Самары Иван Носков проверил, как идет модернизация теплотрасс
480
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
13 октября 2024  11:55
Вячеслав Федорищев поздравил аграриев Самарской области с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1330
Участники заседания обсудили разработку нового формата взаимодействия науки и промышленности — производственной аспирантуры. Доклад по этой теме представил Валерий Фальков.
11 октября 2024  21:56
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям
2277
малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
11 октября 2024  13:59
Малому бизнесу Самарской области представят направления закупок ПАО «Лукойл»
824
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
11 октября 2024  11:45
В Самаре 14 октября изменяется трассы следования автобусных маршрутов №№ 3 и 13
791
Весь список