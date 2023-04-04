Самарские молодогвардейцы и волонтёры «Единой России» провели субботник в парке «Молодежный»

Этот парк — любимое место отдыха для десятков тысяч жителей Промышленного района. Поэтому он неслучайно занял первое место в рейтинговом голосовании— за кардинальное преображение парка в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» проголосовало почти 26,5 тысяч жителей города.

В сентябре прошлого года здесь, со стороны Ново-Вокзальной завершился первый этап работ по благоустройству: в этой части парка организовали парковку, разбили газоны, установили арт-объекты, сделали пандусы, ступени, велосипедные и пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, отремонтировали освещение, провели дополнительное озеленение.

Отметим, что вопрос о реконструкции парка «Молодежный» самарцы также внесли в «Народную программу» партии. О благоустройстве общественного пространства просили жители Промышленного района. Теперь главная задача: сохранить рукотворную красоту и поддерживать в парке уют и порядок.

Первые теплые дни положили начало серии эко-десантов «Молодой гвардии» и актива партийного проекта «Чистая страна».

«Сегодня наш трудовой десант — свыше ста человек. Хотим вычистить от накопившегося мусора большую часть парка. Работы хватит всем, и я рад, что эту идею поддержали молодогвардейцы из разных городских районов», - рассказал молодогвардеец Кирилл Исаев.

Арина Акаева живет в исторической части Самары, но после учебы девушка приехала в парк «Молодежный». Чисто и комфортно должно быть в любом районе города, независимо от его географической удалённости, уверена активистка МГЕР.

Кстати, в парке «Молодёжный» планируют восстановить естественное озеро, создать смотровую площадку, оборудовать спортивную зону со скейт-парком. Еще в парке появятся детские и спортивные площадки, теннисные столы, скамейки и шезлонги для отдыха – все это предварительно обсуждалось с жителями. В перспективе этот парк может стать открытой выставочной площадкой для современных художников.

А в планах водонтеров «Единой России» и актива партпроекта «Чистая страна» в апреле навести порядок после «зимней спячки» на всех общественных пространствах во всем регионе.