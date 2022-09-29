Самарские единороссы поздравили с рождением сына семью переселенцев из Харьковской области

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Депутаты областного парламента – члены фракции «Единая Россия» посетили пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Самаре, чтобы поздравить с рождением первенца молодую женщину, жительницу Харьковской области.

Алина прибыла в самарский регион из Харьковской области буквально накануне родов. Она была госпитализирована в перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. Середавина, где и появился на свет сын – Владимир.

В первый день возвращения из роддома Алину окружили вниманием самые близкие: мама и супруг.

Создать все условия для молодой мамы, помочь обустроить быт и освоиться в новой для себя роли помогают сотрудники Центра и гости – депутаты Самарской Губернской Думы. Куратор ПВР, первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова искренне поздравила от имени коллег молодую маму, пожелав ей и малышу здоровья. Вместе с коллегой по фракции Владимиром Субботиным они передали подарки: коляску, одежду, белье, постельные принадлежности, средства гигиены, всё самое необходимое для новорожденного.

«Готовились к рождению ребёнка дома, но пришлось уехать налегке, - рассказывает Алина. – Не ожидала, что так торжественно встретят, такие подарки прекрасные. Спасибо большое!».

«Родился Владимир в исторический для страны период, когда в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вхождению в состав России. Это станет для него и его родителей новой, знаковой точкой отсчёта», - отметил Владимир Субботин.

Марина Антимонова рассказала, что каждый ПВР закреплен за депутатами областного заксобрания, они постоянно на связи с руководством центров.

«В целом работа отлажена, есть механизм государственной поддержки пунктов временного размещения, субсидируется содержание и пребывание здесь людей. Но мы прекрасно понимаем, что житейские ситуации намного сложнее, в смете всего не учесть и на всё бюджетные расходы не предусмотришь. В таких ситуациях мы с коллегами-депутатами и подключаемся», - подчеркнула Марина Юрьевна.

Напомним, что временным домом для жителей ЛДНР в Самарской области стали 15 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находятся 1615 вынужденных переселенцев, из них 433 ребенка, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"