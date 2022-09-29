Самарские единороссы поздравили с рождением сына семью переселенцев из Харьковской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
"ОДК-Кузнецов" посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России.
ОДК-Кузнецов поддерживает развитие инноваций
По 12 профессиональным направлениям муниципального регулирования.
В Самаре продолжается набор в резерв управленческих кадров 
Рассмотрели основные вопросы, связанные с организацией деятельности экспертов по совершенствованию оказания медицинской помощи.
Минздрав СО: на совещании обсудили роль главных внештатных специалистов в развитии регионального здравоохранения
Для этого задействовали электронную площадку Moodle.
В Самарском политехе освоили технологию обучения китайских студентов русскому языку
«Аксаков-центр» - библиотека семейного чтения.
В Борском районе состоялось открытие модельной библиотеки
В этом году в заочном этапе конкурса приняли участие 1581 человек из 80 образовательных организаций.
«Студент года 2022»: в регионе подведены итоги заявочной кампании конкурса
Проведено техническое диагностирование 88,4 км газопроводов.
Специалисты «Газпром газораспределение Самара» завершили подготовку к отопительному сезону
На стенде Самарской области представлена эксклюзивная экипировка спортивных сборных команд региона.
Форум «Россия – спортивная держава»: открылась выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.45
0.27
EUR 55.72
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД
Футболисты "Крыльев Советов" посетили школу-интернат в селе Старый Буян
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Самарские единороссы поздравили с рождением сына семью переселенцев из Харьковской области

29 сентября 2022 14:56
209
Алина прибыла в самарский регион из Харьковской области буквально накануне родов.

Депутаты областного парламента – члены фракции «Единая Россия» посетили пункт временного размещения вынужденных переселенцев в Самаре, чтобы поздравить с рождением первенца молодую женщину, жительницу Харьковской области.

Алина прибыла в самарский регион из Харьковской области буквально накануне родов. Она была госпитализирована в перинатальный центр Самарской областной клинической больницы им. Середавина, где и появился на свет сын – Владимир.

В первый день возвращения из роддома Алину окружили вниманием самые близкие: мама и супруг.

Создать все условия для молодой мамы, помочь обустроить быт и освоиться в новой для себя роли помогают сотрудники Центра и гости – депутаты Самарской Губернской Думы. Куратор ПВР, первый заместитель председателя областного парламента Марина Антимонова искренне поздравила от имени коллег молодую маму, пожелав ей и малышу здоровья. Вместе с коллегой по фракции Владимиром Субботиным они передали подарки: коляску, одежду, белье, постельные принадлежности, средства гигиены, всё самое необходимое для новорожденного.

«Готовились к рождению ребёнка дома, но пришлось уехать налегке, - рассказывает Алина. – Не ожидала, что так торжественно встретят, такие подарки прекрасные. Спасибо большое!».

 «Родился Владимир в исторический для страны период, когда в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходил референдум по вхождению в состав России. Это станет для него и его родителей новой, знаковой точкой отсчёта», - отметил Владимир Субботин.

Марина Антимонова рассказала, что каждый ПВР закреплен за депутатами областного заксобрания, они постоянно на связи с руководством центров.  

«В целом работа отлажена, есть механизм государственной поддержки пунктов временного размещения, субсидируется содержание и пребывание здесь людей. Но мы прекрасно понимаем, что житейские ситуации намного сложнее, в смете всего не учесть и на всё бюджетные расходы не предусмотришь. В таких ситуациях мы с коллегами-депутатами и подключаемся», - подчеркнула Марина Юрьевна.

Напомним, что временным домом для жителей ЛДНР в Самарской области стали 15 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находятся 1615  вынужденных переселенцев, из них 433 ребенка, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
29 сентября 2022  13:15
Более 20 стартапов пополнят ряды инновационной экосистемы Самарской области
174
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
29 сентября 2022  10:51
После 5 октября в Самаре перекроют Ново-Садовую
253
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
29 сентября 2022  10:16
Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой
307
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
29 сентября 2022  10:10
В Самаре после комплексного благоустройства открыли обновленный сквер имени Куйбышева
256
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
28 сентября 2022  12:32
В Самаре за первый день отопительного сезона подключили свыше 15% процентов МКД
565
Весь список