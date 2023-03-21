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Самарская область присоединилась к акции «Рисуем Победу»

21 марта 2023 12:35
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Самарская область присоединилась к акции «Рисуем Победу»
Во всех регионах России стартовал новый сезон патриотической акции «Рисуем Победу», которая реализуется ежегодно при поддержке «Единой России»»
 

Для участия в акции принимаются детские творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие о жизни судьбе родных и близких в годы войны.

С каждым годом интерес к акции «Рисуем Победу» растет. По итогам 2022 года, в конкурсной программе приняло участие более 750 тысяч человек. Дети России и их сверстники из государств СНГ, «вооружившись» кисточками, красками и карандашами, заявили всему миру, что они помнят своих героев, чётко знают, кто победил во Второй мировой войне, кто спас мир от фашизма. Многие работы были посвящены героям нашего времени – бойцам армии России, вставшим на защиту суверенитета страны.

В новом сезоне проведения акции продолжится приём работ по двум традиционным номинациям: «детское художественное творчество и декоративно-прикладное искусство» и «методическая разработка».

Конкурсная палитра акции пополнилась новыми номинациями: «Наследники Великой Победы» (специальная номинация, посвящённая доблести Армии России) и «Рисуем Победу»: наш опыт» (номинация для специалистов, позволяющая представить опыт организации собственной площадки/мероприятия в рамках Акции).

Работы можно загрузить в дистанционном формате через сайт акции  https://risuem-pobedu.ru/  с 23 февраля до 1 мая 2023 года. Итоги акции «Рисуем Победу-2023» подведут в День Победы.

В Самарской области участниками конкурса уже стали более сотни учащихся  художественных школ, общеобразовательных школ  и учреждений дополнительного образования.

Кстати, акция «Рисуем Победу» в рамках конкурсной программы национальной премии «Патриот-2022» была признана лучшей патриотической акцией страны.

Напомним, что акция проводится при поддержке партийного проекта «Единой России» «Новая школа» и подразумевает семейный формат участия. Цель конкурса  - формирование и развитие у детей и молодёжи чувства патриотизма, национального самосознания и сопричастности к беспримерному подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.

Теги: Единая Россия

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