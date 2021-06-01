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С поправками «Единой России»: Госдума приняла закон о бесплатном подключении к газу

1 июня 2021 17:21
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Первый этап подключений будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года.

Поправки «Единой России» направлены на решение поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи — довести газ до каждого участка бесплатно, отметил руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

«Сегодня газификация в стране иногда происходит так, что люди, взяв ипотеку и построив дом, берут потребительский кредит для того, чтобы провести к своему дому газ. Президент поставил задачу, что газ должен быть подведен бесплатно, и люди не должны за это платить», — сказал Сергей Неверов.

Он добавил, что после принятия закона Правительство должно подготовить ряд нормативно-правовых документов, которые определят исполнителей и порядок газификации, а также установят ее сроки.

Изменения, которые разработала партия, значительно упрощают решение вопроса с газификацией в регионах, где не всегда достаточно средств для этого, отметил депутат Гордумы Томска, один из победителей предварительного голосования «Единой России» Владимир Самокиш.

«Когда в частные домовладения газ будет доведен, будет намного удобнее и комфортнее — особенно в наших сибирских условиях. Разумеется, люди задавали вопросы о программе — в том числе, во время предварительного голосования. Спрашивали, как же так — в Томской области газ добывают, а в домах у нас его нет? Поэтому вопросы, связанные с облегчением доступа к газу для частного домовладения очень остры у нас сегодня: и в силу климатических особенностей, и в силу комфорта проживания людей. Ждем решения этого вопроса с нетерпением. Муниципалитеты, которые занимаются газификацией, иногда физически не имеют ресурсов, чтобы подключить все улицы подряд в короткий срок. Сейчас появляется надежда, что газ придет в дома», — сказал Владимир Самокиш.

Депутат Самарской губернской думы Владимир Субботин, член комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды отметил: «Благодаря инициативе «Единой России», принятой правительством, сроки газификации сократятся, а единый региональный оператор будет контролировать и отвечать за подведение газа «до забора». Сейчас уровень газификации Самарской области один из самых высоких в стране – более 99%, для городов - 99,1%, сельской местности — 99,5%. 

В регионе действует программа развития газоснабжения и газификации региона до 2025 года, в рамках которого предусмотрено значительное увеличение инвестиций более чем на 500%. Планируется провести техническое перевооружение девяти газораспределительных станций, будут построены межпоселковые газопроводы. Появятся возможности для увеличения подачи газа действующим и подключения новых потребителей в Волжском и Сергиевском районах, будут созданы условия для газификации населенных пунктов в Безенчукском, Волжском, Красноярском и Сызранском районах». 

Закон с изменениями «Единой России» может быть рассмотрен в Совете Федерации уже завтра, сообщил заместитель секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин.

«Он вводит новые понятия: «единый оператор газификации», «региональный оператор газификации», которые совместно с региональными органами власти будут осуществлять развитие газификации территорий нашей страны. И соответственно реализовывать сами работы по подключению», — заключил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, в апреле «Единая Россия» по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к Президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в Послании и поручил Кабмину обеспечить до 2023 года бесплатное подключение в территориях, где это технически возможно.

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "Единая Россия"

 

Теги: «Единая Россия» подключение к газу поправки

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