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С 5 июня ЕС запрещает полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве

4 июня 2021 23:07
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Запрет также касается доступа в аэропорты Евросоюза для белорусских перевозчиков всех типов.

Решение Евросоюза запретить полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку их самолетов в европейских аэропортах вступает в силу с 5 июня. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в пятницу опубликованы соответствующие нормативные акты, передает ТАСС.

"Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Евросоюза", - отмечается в документе.

В пятницу Совет ЕС запретил полеты авиакомпаний Белоруссии в воздушном пространстве сообщества и посадку белорусских самолетов в европейских аэропортах из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске. Как подчеркнули в Совете ЕС, страны Евросоюза "должны будут отказывать в разрешении на посадку, взлет, а также пролет над своей территорией любым воздушным судам, эксплуатируемым белорусскими авиаперевозчиками, в том числе коммерческих".

 

Фото:   Яндекс.Дзен

 

Теги: авиасообщение Белоруссия ЕС запрет

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