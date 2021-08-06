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Белоруссия на границе с Литвой разместила дополнительные войска 

6 августа 2021 23:56
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За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась.

Белоруссия на границе с Литвой разместила мобильные тактические резервы погрангрупп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Госпогранкомитета (ГПК) республики Антон Бычковский.

4 августа Бычковский сообщил, что ночью на границе с Литвой был обнаружен мигрант (гражданин Ирака) в тяжелом физическом состоянии, который впоследствии скончался. СК Белоруссии завел уголовное дело по статье "убийство". По поручению  Александра Лукашенко охрана госграницы республики была усилена. Как отмечал Лукашенко, белорусское население должно чувствовать себя спокойно в ситуации выдворения сопредельными странами нелегалов через официальные пропускные пункты.

"На протяжении всего участка государственной границы с Литвой используются мобильные тактические резервы пограничных групп и отрядов, дополнительно экипированные для решения поставленных задач... С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, а также в целях недопущения провокаций со стороны Литвы, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства для предотвращения незаконного пересечения границы Республики Беларусь", - сказал Бычковский.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, в этой связи власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

За последние дни ситуация на литовско-белорусской границе обострилась.

 

Фото из открытых источников

Теги: Белоруссия граница Литва

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