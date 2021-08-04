Пограничники Белоруссии обнаружили на границе с Литвой пятерых раненых мигрантов

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Пограничники Белоруссии обнаружили на границе с Литвой пятерых мигрантов с огнестрельными ранениями и следами укусов служебных собак, они доставлены в медицинские учреждения, сообщила в среду пресс-служба белорусского Госпогранкомитета (ГПК), передает РИА Новости.

"Сегодня на участке Лидского пограничного отряда непосредственно на линии границы (c Литвой - ред.) пограничным нарядом была выявлена группа из пяти граждан Ирака, которые были насильно выдворены сопредельной стороной в Беларусь. Иностранцы имели внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак", - говорится сообщении в Telegram-канале Госпогранкомитета.

По данным ведомства, пострадавшим оказана первая помощь, после чего они были доставлены в медицинские учреждения.

Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

Фото: AP Photo / Mindaugas Kulbis / РИА Новости