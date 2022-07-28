Ремонт водопровода, дома культуры, школы и благоустройство территории – что делается регионом для развития жизни на сельских территориях

146

Большинство объектов, которые сейчас ремонтируются в Нефтегорском районе, были внесены в Народную программу партии «Единая Россия» жителями муниципалитета.

Заместитель председателя комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам Самарской Губернской Думы, депутат «Единой России» Юлия Хаджиева совместно с главой района Александром Баландиным, осмотрели процесс строительства подающего центрального водопровода в с. Кулешовка, сельского поселения Семеновка. Строительство объекта ведется в рамках государственной программы Самарской области «Чистая вода» и в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«На территории будет выполнено асфальтовое покрытие, предполагается установка дизельной и насосной станций, павильона пребывания персонала. Согласно проекту, потребление воды селом Кулешовка в сутки составляет порядка 273 куба. Точку подключения планируется произвести к Ветлянскому водозабору и двумя магистралями ввести в село. Сейчас уже уложено около 70 % трубопровода, собраны камеры переключения, установлены две водонапорные башни. В сентябре планируется пусконаладка водопроводной трассы. Срок окончания строительства – конец ноября 2022 года», - рассказала Юлия Хаджиева после посещения объекта.

Депутат и глава района осмотрели ход работ по капитальному ремонту Дома культуры в селе Утевка. Дом культуры «Мир» в селе Утевка построен в 1986 году. Общая площадь двухэтажной постройки более 1960 квадратных метров. Сейчас там выполняются отделочные работы, ведётся ремонт кровли, полов. Предполагается заменить систему отопления, водопровода и канализации и отремонтировать спортивный зал при ДК. Все работы планируется завершить до конца текущего года.

Там же в июне стартовал ремонт спортивного зала ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Утевка. Ведутся внутренние отделочные работы, уже уложен тёплый пол и предполагается укладка спортивного гомогенного покрытия. Срок выполнения работ по контракту - до конца текущего года.

Немало важным является и благоустройство территории. Депутат проверила как обстоят дела с обустройством зоны отдыха, вблизи озера Приказное. Такая работа ведётся в рамках государственной программы «Комплесное развитие сельских территорий», в ее ведомственной целевой подпрограмме «Современный облик села».

Уже выполнено устройство тротуара, планируется установка МАФов (лавок, скамеек). Завершение работ по плану - осень 2022 года.

«На примере Нефтегорского района сегодня мы видим, как много делается регионом для развития жизни на сельских территориях. На селе очень большие перспективы и существует множество мер поддержки, которыми можно и нужно воспользоваться», - заключила депутат.

Напомним, что более 205 тысяч жителей региона стали соавторами Народной программы партии и внесли в документ более 300 инициатив и предложений.