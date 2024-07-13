Я нашел ошибку
Главные новости:
Местные жители обозначили волнующие их вопросы по самым разным сферам.
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Красноярского района пути решения проблемных вопросов территории
 Голами отметились Амар Рахманович и Владислав Шитов.
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Химками» - 2:2
Закон вступит в силу с 1 января 2026-го.
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми
Из него следует, что сенаторы и депутаты должны согласовывать выезды за рубеж. Исключением названы служебные командировки.
Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и парламентариев за несогласованный выезд из РФ
Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.
Эксперт: "Соблюдение общей гигиены - важное условие для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы"
Очищали так называемый дикий пляж, который расположен в направлении Постникова оврага. 
В Самаре волонтеры организовали экологическую акцию у 4-й очереди набережной Волги
Глава региона обсудил с представителями креативных индустрий создание нового бренда Самарской области.
Вячеслав Федорищев встретился с представителями креативных индустрий Самарской области
За прошедшую неделю подразделения добровольной пожарной охраны 22 раза выезжали на ликвидацию пожаров.
МЧС СО: о рaбoтe пoдразделений добровольной пожарной oхраны за неделю
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
В Самаре в парке состоится укулеле-пикник
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и парламентариев за несогласованный выезд из РФ

13 июля 2024 18:38
147
Из него следует, что сенаторы и депутаты должны согласовывать выезды за рубеж. Исключением названы служебные командировки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Государственной думы и парламентариев Совета Федерации за несогласованный выезд из России. Документ в субботу, 13 июля, размещен на сайте официального опубликования правовых актов, пишут "Известия".

Из него следует, что сенаторы и депутаты должны согласовывать выезды за рубеж. Исключением названы служебные командировки.

При нарушении процедуры согласования выезда из России полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Путин

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Закон вступит в силу с 1 января 2026-го.
13 июля 2024, 19:29
Путин подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с 2 и более детьми
Закон вступит в силу с 1 января 2026-го. Общество
154
Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля.
08 июля 2024, 18:46
Путин подписал закон, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам с 2025 года
Для работающих пенсионеров индексация будет проводиться дважды, с 1 февраля и с 1 апреля. Политика
588
Это позволит предоставлять россиянам, родившим третьего или последующих детей, выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на жилье.
12 июня 2024, 23:38
Путин продлил выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки до 31 декабря 2030 года
Это позволит предоставлять россиянам, родившим третьего или последующих детей, выплату в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение кредита на... Политика
1892
В центре внимания
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
333
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1360
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
528
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
749
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
711
Весь список