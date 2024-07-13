Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов и парламентариев за несогласованный выезд из РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Государственной думы и парламентариев Совета Федерации за несогласованный выезд из России. Документ в субботу, 13 июля, размещен на сайте официального опубликования правовых актов, пишут "Известия".

Из него следует, что сенаторы и депутаты должны согласовывать выезды за рубеж. Исключением названы служебные командировки.

При нарушении процедуры согласования выезда из России полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.

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