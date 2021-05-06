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Решение объявить нерабочими дни между майскими праздниками оказалось в целом оправданным, заболеваемость COVID-19 в России снижается. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой в четверг, передает ТАСС.

"В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу в том числе из ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости", - подчеркнул он, говоря об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС