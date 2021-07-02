Президент Белоруссии поручил полностью перекрыть границу с Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия, передает ТАСС.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, в стране выявили спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

Фото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС