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Президент Белоруссии поручил полностью перекрыть границу с Украиной

2 июля 2021 20:09
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Лукашенко сообщил, что из этой страны в республику поступает большое количество оружия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной из-за поступающего из этой страны большого количества оружия, передает ТАСС.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, в стране выявили спящие террористические ячейки, к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.

 

Фото:   Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Теги: Белоруссия закрывает границу с Украиной

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