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Посол РФ в США Антонов заявил, что Россия не нуждается в услугах  или помощи США, но требует уважения

13 июля 2021 20:47
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Посол считает, что важнейшей договоренностью саммита в Женеве стало решение начать комплексный двусторонний диалог.

Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны США, но для построения взаимовыгодных отношений требует уважения. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления в видеоформате перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния), передает ТАСС.

Текст выступления в рамках ежегодного летнего симпозиума института по теме Российской Федерации приведен в понедельник в Facebook посольства.

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения, - подчеркнул дипломат. - Ожидаем, что наши интересы будут учитываться".

"В нынешней турбулентной глобальной обстановке нам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания россиян и американцев. Российская сторона к такой работе готова", - заявил Антонов.

Москва не считает, что саммит РФ и США в Женеве позволил добиться значительного улучшения отношений между странами, важнейшей договоренностью стало решение начать комплексный двусторонний диалог, добавил посол. 

"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах, - сообщил посол. - За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится. Однако возможности для позитивной динамики есть. Их открывает достижение понимания о целесообразности восстановления системных контактов по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня".

 

Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС

 

Теги: Антонов взаимоуважение США

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