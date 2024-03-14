Поделились опытом и идеями: самарцы презентовали свои проекты по поддержке семей и СВО

Самарская область традиционно - в числе лидеров конкурса Фонда президентских грантов. По итогам прошедших пяти лет регион занял первое место по объёму финансирования проектов среди нестоличных регионов России. Приём заявок на второй конкурс 2024 года завершается 15 марта.

«Я рад приветствовать всех участников встречи, которая уже стала традиционной. В первую очередь, огромное вам спасибо за вашу активность: все ваши проекты нацелены на обустройство нашей родной Самарской земли, поддержку и помощь людям, - сказал Дмитрий Азаров, начиная встречу. – Мы благодарны как уже состоявшимся победителям грантовых конкурсов, которым уже удалось на практике воплотить свои замыслы в жизнь, так и тем, кто еще не получил грантовую поддержку, но уже реализует свои проекты. Все вместе вы делаете большое, нужное дело: стараетесь улучшить жизнь земляков, внести свой вклад в развитие родного города, села, региона, а значит – всей страны».

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области поддержку инициативным и активным людям будут оказывать всегда. На встрече с Дмитрием Азаровым представители НКО поделились опытом участия в президентских грантовых конкурсах и рассказали о своих проектах.

Людмила Муравьева, председатель совета АНО центр семейного просвещения "Будущие поколения", представила проект "Игра – дело семейное!". Он направлен на развитие гармоничных отношений между родителями и детьми через игру. Дети в процессе игры получают необходимые навыки, развивают пространственное и стратегическое мышление, развиваются творчески, поэтому игра рассматривается и как ресурс развития личности. В рамках проекта планируется провести марафон настольных игр, различные конкурсы, фестиваль игровых программ.

Для некоторых НКО президентские гранты стали точкой опоры для дальнейшего продвижения и успешного старта в будущее. Один из победителей 1 конкурса 2024 года Фонда президентских грантов – проект «Живи ярче 2.0» Самарской региональной общественной организации развития лагерного туризма «ЯРЧЕ». Проекты этой организации - неоднократного победителя конкурсов Фонда президентских грантов нацелены на преодоление игровой и интернет-зависимости детей и подростков. Это и создание детских туристических лагерей и маршрутов, школа вожатых, уникальные ролевые игры и квесты на исторической и литературной основе для школьников. Еще один из таких проектов «ЯРЧЕ» - лазертаг. На прошлой встрече с Дмитрием Азаровым руководитель НКО Ярослав Чернышёв предложил с помощью государственно-частного партнёрства реконструировать один их детских лагерей, чтобы уже на собственной базе воплощать в жизнь свои проекты. Победитель грантового конкурса нашёл понимание, поддержку, а затем и площадку для реализации своей идеи в коммерческом секторе: в лазертаг сыграли более 15 тысяч школьников региона, команды из 20 самарских школ стали участниками призовых игр.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области сформирована система сопровождения идей и проектов общественных организаций для побед в конкурсах, на региональном уровне им оказывается финансовая поддержка. В регионе создано свыше 100 ресурсных центров, где инициативным людям и НКО оказывают консультационную и организационную поддержку, оказывают помощь в продвижении проекта, помогают оформить заявку на конкурс, на регулярной основе проводят обучающие тренинги.

По итогам первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив этого года Самарская область по сумме выделенных грантов находится на 6-м месте. В январе 2024 года были объявлены результаты первого в этом году конкурса Фонда президентских грантов. Самарская область по объему грантовой поддержки заняла в нем 1-е место среди регионов в Приволжском федеральном округе и 3-е место в России после Москвы и Петербурга. Наши НКО получат из средств Фонда 175,7 млн рублей.

«Это наша общая победа, но в первую очередь тех людей, которые эти проекты инициировали. Очень важно, что в Самарской области много энергичных, активных, желающих менять мир к лучшему», – сказал Дмитрий Азаров.

Елена Шашкова рассказала о работе жигулевской городской общественной организации "Многодеткино", которая с 2012 года оказывает различную помощь многодетным семьям, реализует целый ряд проектов, ведет благотворительную деятельность. После начала СВО организация активно включилась в поддержку защитников Отечества, помощи бойцам и их семьям. В частности, ведет свою работу мастерская по пошиву одежды для бойцов.

О практике реализации в Самарской области общественных проектов, поддержанных президентскими фондами, направленных на поддержку участников СВО и их семей, рассказал отец Дионисий (Денис Левин) – настоятель, настоятель храма в честь святой Блаженной Матроны Московской. Он руководит некоммерческим фондом "Детский епархиальный образовательный центр". Отец Дионисий сообщил, что с началом СВО храм и фонд стали оказывать помощь семьям защитников Отечества.

Настоятель храма поблагодарил Дмитрия Азарова за ту помощь, которая была оказана по предоставлению здания, где позднее был открыт храм и детский центр дополнительного образования, а теперь и центр по поддержке семей участников СВО.

Второй проект, о котором рассказал отец Дионисий, – "Герои нашего времени". Это серия подкастов с женами участников СВО и граждан, участников специальной военной операции.

Председатель Самарской региональной общественной организации ветеранов боевых действий "Контингент" Константин Клюев представил проект "Будем жить!", который стал победителем первого конкурса Фонда президентских инициатив 2024 года. Цель проекта – сохранение исторической преемственности и патриотическое воспитание подрастающего поколения, информирование детей и молодежи о СВО и героях-защитниках Отечества. "Будем жить!" – это интерактивная экспозиция в формате передвижной выставки с эксклюзивными экспонатами, собранными командой проекта, участниками СВО и волонтерами. Местами для проведения выставки выбраны средние и средние специальные учебные учреждения, а также детские лагеря и массовые мероприятия в летний период в различных муниципальных образованиях региона.

В рамках встречи также были презентованы проекты самарской школы № 55 - "Хоровод дружбы" по укреплению единства среди народов губернии, и проект тольяттинской школы № 94 "Живой портрет" – интерактивный литературный театр.

Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская область – один из немногих регионов, где в каждой школе есть театр. Губернатор предложил провести в губернии фестиваль школьных театров.

В ходе встречи представители НКО не только делились опытом и презентовали свои проекты, но и озвучивали инициативы, предлагали решения, как выстроить дальнейшую совместную работу, обозначали вопросы, требующие решения.

Участники встречи обсудили предложения и социально важные проекты, направленные на развитие губернии, помощь обществу, поддержку СВО. Очно и в формате ВКС ней приняли участие более 2000 человек – представители НКО, студенческих, молодежных и военно-патриотических объединений, волонтеры.

Напомним, что по поручению секретаря реготделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова в Самарской области поддерживают социально важные проекты активных людей, начиная с идеи и заканчивая её реализацией. На базе Самарского регионального отделения и местных отделений «Единой России» создано свыше 100 ресурсных центров, где на регулярной основе проходят обучающие тренинги. Здесь помогают грамотно оформить заявку, оказывают консультационную и организационную поддержку, оказывают помощь в продвижении проекта в медиасреде и соцсетях.