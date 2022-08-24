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По инициативе «Единой России» в бюджете будет предусмотрено дополнительное финансирование на лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

24 августа 2022 09:44
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По инициативе «Единой России» в бюджете будет предусмотрено дополнительное финансирование на лекарственные препараты для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями

 На эти цели планируется выделить 10 миллиардов рублей.

 Предложение партии поддержал Минздрав, сообщил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке.

«Наша непростая встреча с кардиологами по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, закончилась не просто разговорами. Спасибо Минздраву, который поддержал инициативу нашей комиссии и принято решение о внесении в бюджет строки на дополнительное финансирование этих пациентов в размере 10 миллиардов рублей», - сказал Денис Проценко.

Он напомнил также, что одно из заседаний касалось исполнения поручений Президента об организации, выдачи, доставке на дом рецептурных лекарственных препаратов.

«Комиссией было подготовлено письмо и за подписью Андрея Турчака (секретарь Генсовета партии – прим.ред.) отправлено в Правительство. В результате вопрос о доставке рецептурных препаратов был решен, внесён в Государственную Думу, поддержан комитетом здравоохранения», - добавил глава комиссии партии по здравоохранению.

В Москве, Московской и Белгородской областях в марте 2023 года планируется начать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами. Эксперимент пройдёт в рамках законопроекта об онлайн-торговле рецептурными препаратами, который был разработан по инициативе «Единой России». Ранее комиссия Кабмина поддержала разработанный по инициативе партии законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. При их доставке личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте. Как ранее отмечал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, если в течение года эксперимент даст положительные результаты, то инициатива «Единой России» будет введена на постоянной основе на всей территории России.

Председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Котельников отметил: «Медицина – самая близкая к людям сфера. И она должна работать четко и без сбоев. В Самарской области в 2021 году для оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями обновлено оборудование в  9 сосудистых центрах.

Охват лекарственным обеспечением пациентов с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся на диспансерном наблюдении, составил 98,9%. Им было отпущено лекарственных препаратов на 217 млн. рублей».

Напомним, продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной. В частности, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе обсуждения проблемы с профильными ведомствами и экспертами отмечал, что ограничения можно снять, если нет очевидных препятствий. Предложение поддержали в Росздравнадзоре. На форуме «Деловая Россия» 3 февраля инициативу партии поддержал Президент.

 

 

Теги: Единая Россия

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