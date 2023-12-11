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Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
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Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось

11 декабря 2023 10:51
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Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы Президента состоялось
В ее состав вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители промышленности и спортсмены.
 

«Единая Россия» задействует весь ресурс - региональных отделений, общественных приёмных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» - в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.

«Это более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», – сказал Андрей Турчак.

Он поблагодарил представителей волонтерских, общественных организаций, спорта, науки, образования, здравоохранения и всех, кто принял участие в первом заседании инициативной группы.

«За вами миллионы представителей ваших сфер. Уверен, что такой большой, единой команде - команде Президента - по плечу любые задачи. Победа нашего с вами кандидата на выборах по праву будет являться победой всей нашей большой единой страны», – сказал Андрей Турчак.

В свою очередь, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что к работе штаба Владимира Путина подключатся сотни тысяч активистов ОНФ во всех регионах страны.

«Только за полтора года нашей работы по помощи бойцам на передовой под девизом “Всё для Победы!” мы объединили три миллиона человек, которые постоянно участвуют, помогают. И я уверен, они с радостью примут участие в нашей работе по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента России», - сказал Михаил Кузнецов.

Поддержку Владимиру Путину выразили и творческие деятели. Как отметил народный артист России Владимир Машков, большинство его коллег по театру, кино всегда были и будут патриотами своей страны.

«Владимир Путин, как настоящий лидер и руководитель, уделяет очень много внимания всем сферам деятельности нашего государства. И сфера искусства - не исключение. Творческие деятели всегда поддерживали и будут поддерживать Президента», - подчеркнул он.

Решение Владимира Путина участвовать в выборах – про судьбоносную возможность иметь будущее. И именно сейчас Россия – страна, в которой можно достичь всего, чего ты хочешь, уверена военкор Екатерина Агранович (Катруся).

«Я представляю молодёжный Донбасс. Девять лет мы жили отдельно, а теперь мы все вместе. И за полтора года для молодых людей из новых регионов сделано очень много. Они хотят большего, у них есть перспективы. И это важно. Поэтому у меня просто нет сомнений. Кто, если не Владимир Путин?» - сказала Екатерина Агранович.

Ее поддержал председатель МГЕР Антон Демидов. По его словам, авторитет лидера России среди молодёжи незыблем.

«Молодёжь — за Президента. Всем злопыхателям, которые желают поражения нашей стране, хочу заявить, что Победа будет и на фронте, и на избирательных участках. Молодая Гвардия по полной включится в избирательную кампанию. Мы сделаем все для того, чтобы выборы прошли честно и легитимно. И, если потребуется, мы отстоим результаты», - сказал Антон Демидов.

В заключение Андрей Турчак отметил, следующее заседание инициативной группы, в расширенном составе, пройдёт 16 декабря. Владимир Машков предложил провести его в Зарядье.

В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность Президента Владимира Путина от «Единой России» и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета «Единой России», Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Кроме того, в составе группы олимпийский чемпион, российский гимнаст Никита Нагорный, международный гроссмейстер, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, военкор Екатерина Агранович (Катруся), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, певица и композитор Полина Гагарина и другие.

Решение президента Владимира Путина баллотироваться на пост главы государства в следующем году горячо поддержали в Самарской области: депутаты-единороссы всех уровней, представители ветеранских, молодёжных и общественных организаций, партийный актив, активисты «Молодой Гвардии». Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: «Владимир Владимирович патриот нашей Родины, который все эти годы работает во благо каждого жителя! Под руководством Главы государства Россия вернула себе лидерство и успешно справляется со всеми вызовами, двигаясь вперёд! Так сейчас, так будет и дальше! Самарская область вместе с Президентом!». Также он отметил, что президент России является примером служения делу и стране.

Теги: Единая Россия

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